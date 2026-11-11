Три новых проектора Wanbo уже в продаже

Компания diHouse представила новые проекторы Wanbo: модель с самой высокой яркостью в ассортименте бренда — Wanbo X7 Pro Max, первую модель с операционной системой VIDAA Wanbo Mozart 1S и компактный проектор с широкими возможностями Wanbo Vali 1 Mini. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Российский рынок портативных проекторов в 2026 г. восстанавливается и бренд Wanbo по-прежнему удерживает лидирующие позиции, продолжая расширять ассортимент и использовать новые технологии.

Проектор Wanbo X7 Pro Max — модель с самой высокой яркостью в 1500 ANSI-люменов в ассортименте бренда, обеспечивает насыщенную контрастную картинку без затемнений. Пятиэлементная стеклянная оптика обеспечивает резкость по углам. Контрастность 3500:1 и HDR10 добавляют изображению глубину и реалистичность. Диагонали до 300 дюймов хватит и для гостиной, и для конференц-зала. Технология MEMC сглаживает движение, Dolby Audio 20 Вт с DSP дает объемный звук. Android 14, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1 и тихое охлаждение превращают проектор в самостоятельный медиацентр.

Пресс-служба diHouse diHouse представила новые проекторы Wanbo

Проектор Wanbo Mozart 1S — первый проектор Wanbo с операционной системой VIDAA, самой быстрой по версии премии «Connect»: загрузка контента не более 12 секунд, мгновенный отклик и голосовое управление. Удобный интерфейс открывает более 1800 встроенных приложений, включая Wink, Okko, Premier, Rutube, «Иви», «Кинопоиск» и другие. HDR10 и контрастность 3000:1 обеспечивают естественную картинку. Два мощных динамика с Dolby Audio по 10 Вт, с акустической камерой 660 см³ и басами до 35 Гц звучит мощно, двусторонний Bluetooth позволяет смотреть кино в наушниках или использовать проектор как колонку. Подставка с поворотом на 150° направляет проектор на стену или потолок без штатива.

Обе модели — Full HD LCD-проекторы с фирменной системой ASA 3.0, обеспечивающей автоматическую фокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений и обход препятствий. Проекторы отличаются тихой работой с уровнем шума не более 30–32 дБ.

Новая модель Wanbo Vali 1 Mini открывает большие возможности для домашнего просмотра и удобного размещения в любом месте благодаря своей компактности. Проектор получил яркость 700 ANSI-люменов, динамик 12 Вт и регулируемую подставку.

Новинки предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: Wanbo X7 Pro Max – 49,99 тыс. руб., Wanbo Mozart 1S – 45,99 тыс. руб. и Wanbo Vali 1 Mini – 27,55 тыс. руб.



