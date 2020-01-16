Новый браузер Microsoft Edge доступен на более чем 90 языках

Microsoft объявила о том, что новый браузер Edge теперь доступен для пользователей Windows 10 и macOS на более чем 90 языках. Обновление коснется и пользователей мобильной версии браузера на Android и iOS, что означает кроссплатформенность. Microsoft Edge на основе проекта с открытым исходным кодом Chromium позволил улучшить совместимость для всех пользователей, уменьшить фрагментацию для веб-разработчиков и установить партнерские отношения с сообществом Chromium для улучшения самого ядра Chromium.

Функция предотвращения отслеживания предназначена для защиты пользователей от отслеживания во время просмотра веб-сайтов. Некоторые сайты могут следить за своими посетителями для предоставления персонализированной рекламы или передачи информации о посещении сторонним ресурсам. Новый Microsoft Edge предлагает трехуровневую блокировку отслеживания, по умолчанию будет активирован «Сбалансированный» уровень, который будет блокировать известные вредоносные трекеры и некоторые трекеры сторонних производителей.

Персонализированная настройка страницы с новой вкладкой. Участники бета-тестирования браузера имели возможность выбрать компоновку, дизайн и содержание новой вкладки. В финальной версии браузера добавилась возможность тонко настроить показ персонализированных новостей.

Поддержка Azure Active Directory – служба управления корпоративными удостоверениями предоставляет средства единого входа и многофакторной аутентификации, защищающие пользователей от 99.9% кибератак.

Режим Internet Explorer – это упрощенный интерфейс браузера, обеспечивающий совместимость с сайтами, которым для работы требуется обработчик Trident MSHTML. Режим IE также поддерживает элементы ActiveX, режимы работы с документами и режимы предприятия.

Поддержка потокового 4K-видео. Microsoft Edge – первый браузер на Chromium, поддерживающий как WideVine, так и технологии PlayReady DRM. Это дает пользователям возможность просматривать потоковое видео на таких сервисах, как Netflix в нативном 4K-разрешении.

Работа с пером в PDF. Все устройства на Windows 10, поддерживающие ввод пером, получат возможность оставлять примечания и заметки на открытых в Microsoft Edge PDF-документах.

Поддержка Chrome-расширений значительно улучшит функциональность браузера и даст пользователям доступ к сотням полезных инструментов для повышения продуктивности.

Для пользователей. Получить новый Microsoft Edge можно двумя способами. Самостоятельно скачать с официального сайта. Выбрав этот способ, вы автоматически получите все обновления, включающие новые функции и инструменты. Или дождаться очередного обновления Windows 10, которое автоматически установит новый браузер на ваше устройство. Развертывание Microsoft Edge через Windows Update будет проходить постепенно для обеспечения плавного и стабильного перехода.

Получить доступ к новому браузеру на устройствах организаций можно с помощью самостоятельной установки пакета автономного развертывания.