В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео

В открытом доступе на GitHub появились скрипты для скачивания контента с Netflix, Amazon Video, Apple TV+ и других популярных сервисов в разрешении до HD. Пользователь, выложивший ПО, утверждает, что оно обходит DRM-защиту этих сайтов. Работоспособность скриптов подтверждена. За отдельную плату он предлагает инструменты для получения доступа к видео в разрешении 4К.

За подписку на видеосервисы можно больше не платить

В свободном доступе появилось ПО, позволяющее скачивать контент из популярных онлайн-кинотеатров. Как сообщает профильный ресурс TorrentFreak, необходимые для этого скрипты, написанные на Python (самый популярный язык программирования в мире) опубликованы на GitHub пользователем под псевдонимом widevinedump.

Предложенный widevinedump программный код позволяет обходить технологию DRM-защиты Widevine и скачивать видеоконтент, хотя и не в самом высоком качестве (до 720р включительно). Данная технология используется в Netflix, который с октября 2020 г. официально локализован для России, а также в Disney+, HBO Max, Amazon Video, Huli и других популярных стриминговых сервисах.

Разработкой Widevine занимается интернет-гигант Google. На декабрь 2021 г. это самая широко используемая технология DRM-защиты контента на стриминговых сервиса. Существует три уровня данной защиты, где L1 – самый высокий, а L3 – самый базовый. L1 используется для защиты 4К-контента, а L3 предотвращает скачивание видео в низком разрешении.

Популярные сервисы постараются как можно быстрее отреагировать на случившееся

Widevinedump разместил в своем GitHub-репозитории 12 скриптов, по одному для отдельного сервиса. В списке есть и Netflix, Apple TV+, Paramount Plus и др. Widevinedump отметил, что у него есть инструменты и для скачивания 4К-контента, но их он в открытый доступ выкладывать пока не спешит. Для их получения необходимо написать ему на электронную почту, а после перевести ему энную сумму денег (размер оплаты не называется).

Бесплатного сыра не бывает

Один из источников TorrentFreak подтвердил, что все выложенные widevinedump файлы действительно настоящие и на самом деле могут использоваться для скачивания видео с потоковых сервисов. Он также добавил, что в некоторых репозиториях, несмотря на желание widevinedump подзаработать, все же есть инструменты для скачивания 4К-контента. С его слов, если кому требуется скачать 4К-контент, ему следует поспешить, так как сервисы могут в любой момент закрыть лазейку, и доступ к видео в высоком разрешении будет закрыт.

Репозиторий widevinedump пока доступен

Пока неясно, к каким именно последствиям может привести использование данного ПО. TorrentFreak пишет, что пользователь может как минимум получить бан на стриминговом сервисе.

Джина в бутылку не загнать

Истинные причины, по которым widevinedump решил поделиться кодом, который, как правило, распространяется исключительно в закрытых хакерских сообществах и не попадает в свободный доступ, неизвестны. Сам он утверждает, что его на это толкнуло желание отомстить, но вовсе не стриминговым сервисам.

Пример работы скрипта

Со слов widevinedump, он опубликовал скрипты с целью наказать неизвестных пользователей сервиса Discord, которые, как предполагают специалисты TorrentFreak, стали делиться этим ПО в частном порядке. Сам widevinedump прямым текстом заявляет, что сделал это в стремлении «наказать нескольких идиотов, возомнивших себя повелителями Discord» (to <…> punish few idiots that think themselves as Discord lords).

Как начать работать с большими данными без капитальных затрат Облака

Также специалисты сетевого издания утверждают, что использование скриптов widevinedump является нарушением закона США «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA). На основании этого долго они на GitHub не продержатся, так как сам ресурс принадлежит американской корпорации Microsoft.

Тем не менее, как пишет TorrentFreak, удаление кода с GitHub вовсе не означает, что они полностью исчезнут из Сети. Как известно, что попало в интернет, остается в нем навсегда.

Не исключено, что после удаления скриптов с GitHub widevinedump сможет добиться восстановления репозиториев. Подобный прецедент был создан в ноябре 2020 г.

Как сообщал CNews, в середине осени 2020 г. GitHub удалил 18 репозиториев, среди которых был скрипт YouTube-dl для скачивания роликов с YouTube и 17 его форков. Удаление стало следствием жалобы правообладателей в лице Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (Recording Industry Association of America, RIAA) и получило широкий резонанс. Под давлением общественности в середине ноября 2020 г. все удаленные репозитории были восстановлены в полном объеме.

Заменит ли ИИ человеческую эмпатию в контакт-центрах? Искусственный интеллект

Остается добавить, что DRM-защита Widevine третьего уровня была взломана еще в январе 2019 г. Обойти ее удалось британскому исследователю по безопасности Дэвиду Бьюкенану (David Buchanan), о чем он оповестил весь мир при помощи своего блога в Twitter. Так что не исключено, что выложенные widevinedump скрипты не единственные в своем роде.