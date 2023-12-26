Flussonic представила 12 новых функций и продуктов в 2023 году

Flussonic, разработчик ПО для транскодирования, доставки и хранения потокового видео, подводит итоги 2023 г. и представляет свои 12 наиболее значимых разработок, созданных в ответ на запросы клиентов в 2023 г.

Среди инноваций Flussonic Central — централизованная подсистема управления кластером для организации IP-видеонаблюдения (Flussonic Watcher), позволяющая создавать системы с уникальной бизнес-логикой и снижать потребление ресурсов на инсталляциях от 500 камер. Адаптация Central и Watcher к работе с Kubernetes обеспечивает возможность развертывания и управления в частном облаке, а поддержка новой модели данных — эпизодов — обеспечивает удобное управление важными частями видеоархива и сохранность бизнес-критичных данных. Об этом CNews сообщили представители Flussonic.

Flussonic значительно облегчила использование видеонаблюдения для мобильных пользователей в мобильных приложениях с помощью унификации приложения для Watcher c веб-версией PWA. Поставщики услуг видеонаблюдения смогут обеспечивать более быстрый выход решения на рынок без потери качества пользовательского опыта.

Flussonic Media Server предоставляет бесшовное резервирование мультикаст потоков от сторонних производителей (multicast disaster recovery), обеспечивая возможность перенастройки источников и потребителей. Это универсальное решение подходит для компаний, зависящих от непрерывного вещания видео- или аудиоконтента в режиме реального времени.

Flussonic Media Server расширил возможности монетизации рекламы с помощью врезки на стороне сервера (SSAI). Теперь можно врезать персонализированную рекламу для каждого клиента отдельно, обеспечивая возможность индивидуального контроля над откруткой и защиту от блокировки рекламы. Ранее существовала система врезки рекламы, ограниченная прероллами и строго подчиненная расписанию.

В Flussonic Media Server теперь поддерживается видеокодек AV1 для проигрывания и транскодирования. Переход на AV1, обеспечивающий эффективность на уровне 20-80% по сравнению с предшественниками, не просто экономит ваши ресурсы — это главный способ доставить в браузеры контент со сжатием лучше, чем у H.264.

Flussonic предоставляет поддержку новых стандартов WHIP/WHEP для WebRTC, что важно для компаний, ценящих супер-низкую задержку в трансляциях, таких как удаленное обучение, веб-конференции и трансляции пользовательского контента. Эта реализация обеспечивает стандартизированный обмен сигнальными данными, устраняет сложности совместимости разного программного обеспечения в гетерогенных средах стриминга с супер-низкой задержкой и обеспечивает эффективную балансировку нагрузки в кластере стриминговых серверов.

Команда Flussonic реализовала новую имплементацию протокола SRT. В отличие от библиотеки Haivision, SRT от Flussonic лучше подходит для серверного софта и позволяет централизованно управлять конфигурациями SRT публикаций, избавляя от необходимости ручного копирования.

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После внутреннего рефакторинга Flussonic теперь нативно поддерживает протокол LL-HLS, обеспечивая передачу видео в формате H.265 с низкой задержкой на устройства Apple. Такое изменение дает больше возможностей для стримеров — они могут быстрее реагировать на сообщения чата, что способствует более тесному взаимодействию с аудиторией.

Переход Flussonic на технологию fMP4 при вещании HLS снял ограничения в проигрывании контента в H.265 (HEVC) через браузеры, в которых он поддерживается. Дополнительно для возможности вещания премиального контента была реализована поддержка Fairplay DRM (Apple) на технологии fMP4, дополняя стандартную поддержку Widevine.

Также компания адаптировала все интерфейсы своих продуктов под мобильные устройства для возможности доступа к управлению стриминговой инфраструктуры с любого устройства в любое время.

«‎Наши клиенты — двигатель развития продуктов Flussonic, и более 50% новых возможностей рождаются из обращений в службу поддержки. Мы гордимся тем, что каждый месяц реализуем более 100 изменений, расширяя возможности наших продуктов, чтобы ваши абоненты всегда получали современный, надежный и качественный сервис», — сказал Максим Лапшин, основатель и технический директор Flussonic.

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Flussonic — компания, которая разрабатывает программное обеспечение для доставки и хранения потокового видео, аппаратные и облачные решения для задач любых масштабов. Компания была основана в 2010 г. в России. Сегодня ПО Flussonic используют более чем в 136 странах для организации IPTV, видеонаблюдения, бродкастинга, UGC-сервисов и других проектов, связанных с транспортировкой видео.