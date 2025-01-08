Ufone Пакистанский поставщик услуг сотовой связи
Ufone и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети Ленэнерго 1700 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 10
|Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 4
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 3
|Бущик Дмитрий 5 3
|Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
|Khan Imran - Хан Имран 9 2
|Total Telecom 613 1
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