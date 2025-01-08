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Ufone Пакистанский поставщик услуг сотовой связи



08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи 1
16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 1
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии 1
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 1
18.09.2018 Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн 1
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн 1
24.04.2014 «Билайн» купил 3G-лицензию за $300 млн 1
24.07.2007 Huawei развернул крупнейшую сеть HSPA на Ближнем Востоке 1
12.03.2007 Huawei стал лидером на рынке UMTS/HSPA 1
20.06.2006 Мобильный рынок будет расти за счет развивающихся стран 1
24.12.2003 Nortel укрепляет присутствие в Пакистане 1
06.03.2002 Nortel Networks модернизирует пакистанскую сеть стандарта GSM 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Ufone и организации, системы, технологии, персоны:

PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 8
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 8
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 8
Dhabi Group 10 7
China Telecom - Zong 12 7
Telenor Pakistan (Пакистан) 12 7
Warid 12 7
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 4
China Telecom - Чайна Телеком 257 4
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 3
Waird 2 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
China Mobile 407 2
Huawei 3933 2
Huawei Technologies 399 2
PTCL - Pakistan Telecommunication Company 11 1
Vodafone Group 1370 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 12 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Цифра ГК 2426 1
Россети Ленэнерго 1700 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Верховный суд Пакистана 3 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 5
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 416 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 4
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 3
Бущик Дмитрий 5 3
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Khan Imran - Хан Имран 9 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 10
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Египет - Арабская Республика 1004 8
Норвегия - Королевство 1804 7
Пакистан - Исламабад 25 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Испания - Королевство 3706 2
Канада 4881 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Украина 7608 1
Индонезия - Республика 956 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Грузия 1240 1
Филиппины - Республика 564 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 1
Африка Северная 232 1
Индия - Bharat 5432 1
Ближний Восток 2943 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Япония 13282 1
Африка - Африканский регион 3478 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Английский язык 6634 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Total Telecom 613 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
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