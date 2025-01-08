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China Telecom Zong



08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи 1
16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 1
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии 1
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 1
18.09.2018 Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн 1
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн 1
10.06.2014 Президент PayPal покидает компанию из-за мессенджера Facebook 1
07.07.2011 eBay купила мобильную платежную систему Zong за $240 млн 1
21.02.2001 Создан метод кодирования сообщений, который нельзя вскрыть 1
21.02.2001 Создан метод кодирования сообщений, который нельзя вскрыть 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

China Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 7
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 14 7
Dhabi Group 10 7
Telenor Pakistan (Пакистан) 12 7
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
Warid 12 6
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 3
China Telecom - Чайна Телеком 257 3
PayPal 654 2
Waird 2 2
China Mobile 407 2
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 12 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 1
eBay Inc 1619 2
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Верховный суд Пакистана 3 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 4
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 857 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
WhatsApp Messenger 1081 1
PayPal Here 4 1
Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 4
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 3
Бущик Дмитрий 5 3
Marcus David - Маркус Дэвид 8 2
Khan Imran - Хан Имран 9 2
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Donahoe John - Донахью Джон 31 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 8
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 7
Египет - Арабская Республика 1004 7
Норвегия - Королевство 1804 6
Пакистан - Исламабад 25 5
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Швейцария - Женева 326 1
Испания - Королевство 3706 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Лоббизм - Lobbying 93 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Опцион 100 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Gartner - Гартнер 3556 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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