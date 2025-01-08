China Telecom Zong
China Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 6
|Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
|WhatsApp Messenger 1081 1
|PayPal Here 4 1
|Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 4
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 3
|Бущик Дмитрий 5 3
|Marcus David - Маркус Дэвид 8 2
|Khan Imran - Хан Имран 9 2
|Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
|Donahoe John - Донахью Джон 31 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
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