Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

Veon выплатит Dhabi Group из ОАЭ компенсацию денежными средствами и своими акциями на общую сумму ориентировочно $170 млн. Причиной стали обвинения в занижении финансовых прогнозов пакистанского оператора Jazz, из-за которого, по мнению Dhabi Group, была занижена стоимость принадлежавшего ей пакета акций оператора.

Veon помирился с Dhabi Group

Телекоммуцникацсонная группа Veon раскрыла подробности мирового соглашения с группой Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в годовом отчете группы.

Причиной конфликта стал пакистанский сотовый оператор PMCL (Pakistan Mobile Communications Company, торговая марка Jazz).

Этот оператор был создан египетской группой Orascom Telecom Holdings (OTH), принадлежащей египетскому миллиардеру Наджибу Савирису (Naguib Sawiris).

В 2011 г. Vimpelcom (предыдущее название Veon) договорилась о поглощении телекоммуникацинных активов Савириса, включая OTH и итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni.

Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Veon выплатит группе Dhabi Group из ОАЭ компенсацию примерно на $170 млн из-за обвинений в занижении финансовых прогнозов пакистанского оператора Jazz

В 2015 г. Vimpelcom договорился об объединении PMCL с другим пакистанским сотовым оператором Warid Telecom, принадлежавшим Dhabi Group и ее пакистанской «дочке» Bank Alfalah.

В объединенной компании Vimpelcom (через «дочку» International Wireless Communications Pakistan, IWCP) получил 85%, Dhabi Group и Bank Allah - 15%. При этом у партнеров Vimpelcom был pt-опцион, в соответствии с которыми Vimpelcom был обяхан выкупить принадлежавшую им долю в PMCL.

Причина разногласий между сторонами

Своим опционом Dhabi Group и Bank ALfalah решили воспользоваться в 2020 г. В 2021 г. сделка была завершена, сумма сделки составила $273 млн. Однако в 2022 г. бывшие совладельцы PMCL начали разбирательство в Лондонском коммерческом арбитраже (LCIA) относительно данной сделки.

Истцы утверждали, что PMCL и IWCP некорректно представили финансовые результаты и прогнозы пакистанского оператора, что негативно повлияло на оценку его стоимости и принесло убытки истцам. В итоге в марте 2026 г. между сторонами были заключено мировое соглашение.

Объем компенсации, которую получит Dhabi Group

Согласно нему, истцы полностью отозвали все свои требования. При этом Veon согласился выплатить истцам $120 млн наличными средствами и $30 млн в виде своих американских депозитарных акций (ADS). Кроме того, Veon взял на себя обязательство в течение двух лет после совершения сделки сделать дополнительный денежный платеж, который будет равен разнице между $60 млн и рыночной стоимости переданных акций на соответствующую дату.

Исходя из текущих котировок Veon на американской бирже Nasdaq ($48,76 за одну ценную бумагу), за $30 млн можно получить 0,9% от общего числа акций Veon. Ранее Veon приветствовал в числе своих акционеров председателя совета директоров Dhibi Group шейха Нахьяна бин Мубарак Аль Нахайян (Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan). Шейх Нахьян является видным политическим деятелем ОАЭ, он занимает пост министра толерантности, а ранее занимал посты министром культуры и высшего образования.

Общее стоимость компенсации, которую Veon передает своим бывшим партнерам по PMCL, составляет $150 млн плюс дополнительная компенсация, которая будет выплачена через два года. В связи с данной сделкой Veon создал резерв на сумму $170 млн.

Пакистанский рынок сотовой связи

К концу 2025 г. уровень проникновения мобильной связи в Пакистане составлял 80,3%, общее число пользователей сотовой связи составляет 200 млн человек. Jazz является лидером рынка, обслуживая 73,9 млн. На втором месте находится Zong с числом пользователей 53,1 млн. На третьем местная «дочка» норвежского Telenor с 43,1 млн абонентов, на пятом — Ufone с 28,4 млн абонентов, на пятом месте — SCO с 2,1 млн абонентов,.

В 2023 г. была достигнута достигнута договоренность об объединении Telenor Pakistan с Ufone. Соответственно, объединенная компания будет обслуживать 71,5 млн абонентов и нате вторым по величине после Jazz оператором сотовой связи в стране.