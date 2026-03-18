Разделы

Телеком
|

Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon

Группа Veon сообщила о завершении «исторического акционерного спора» с Dhabi Group из ОАЭ. По результатам спора председатель совета директоров Dhabi Group шейх Нахьян станет акционером Veon. Предметом спора, скорее всего, стал пакистанский сотовый оператор Jazz. 

Телекоммуникационная группа Veon сообщила о завершении «исторического акционерного спора» с группой Dhabi Group из Объединенных арабских Эмиратов (ОАЭ). Veon также сообщил о том, что приветствует председателя совета директоров Dhibi Group шейха Нахьян бин Мубарак Аль Нахайян (Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan) в числе акционеров группы.

Подробности спора, а также то, какую долю получит шейх Нахьян получит в Veon,не сообщается. Ранее также не сообщалось о каких-либо разбирательства между Veon и Dhabi Group. В Veon и Dhabi Group не ответили на соответствующие запросы CNews. Шейх Нахьян является видным политическим деятелем ОАЭ, он занимает пост министра толерантности, а ранее занимал посты министром культуры и высшего образования.

Совместный бизнес Veon и Dhabi Group

Скорее всего, спор связан с пакистанским сотовый оператором Pakistan Mobile Communications (PMCl, торговая марка Jazz). Данный оператор исторически принадлежал холдингу Orascom Telecom (OTH) египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris). В 2011 г. группа Vimpelcom (предыдущее название Veon) договорилась о приобретении телекоммункиационных активов Савириса, включая OTH и итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni.

Безопасность

Dhabi Group имела телекоммункационное подразделение Warid Telecom, которая владела сотовыми операторам в Пакистане и Бангладеш. В 2015 г. Vimpelcom договорился с Dhabi Group об объединении PMCL с пакистанским сотовым оператором Wardi. В объединенном операторе структуры Vimpelcom получили 85%., Dhabi Group — 15%.

Одновременно Dhabi Group получила put-опцион, позволяющей группе продать принадлежавшую ей долю в PMCL группе Vimpelcom. В 2020 г. Dhabi Group заявила о своем намерение реализовать данный опции. В 2021 г. Veon выкупила 15% акций PMCL за $273 млн. По всей видимости, между сторонами возникли разногласия по вопросу реализации данного опциона.

Пакистанский рынок сотовой связи

По состоянию на конец 2025 г. уровень проникновения мобильной связи в Пакистане составляет 80,3%, общее число пользователей сотовой связи составляет 200 млн человек. Jazz является лидером рынка, обслуживая 73,9 млн. На втором месте находится Zong с числом пользователей 53,1 млн. На третьем местная «дочка» норвежского Telenor с 43,1 млн абонентов, на пятом — Ufone с 28,4 млн абонентов, на пятом месте — SCO с 2,1 млн абонентов,.

В 2023 г. была достигнута достигнута договоренность об объединении Telenor Pakistan с Ufone. Соответственно, объединенная компания будет обслуживать 71,5 млн абонентов и нате вторым по величине после Jazz оператором сотовой связи в стране.

Финансовые показатели Veon

По итогам 2025 г. выручка Veon выросла на 9,9% и составила $4,4 млрд. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 18,8% и составил $2 млрд, рентабельность по данному показателю выросла на 3,5 и составила 45,7%. Выручка от цифровых сервисов выросла за год на 62,5% и составил $759 млн, составляя 17,3% от всей выручки группы. Показатель EBITDA от данной выручки составил $207 млн, рентабельность по данному показателю — 27,3%.

Выручка от финансовых сервисов составила $425 млн (рост - 34,3%). Чистая прибыль выросла на 28% и составила $532 млн. Капитальные затраты составили $930 млн, соотношение чистой долга к показателю EBITDA — 1,09x.

Где работает и кому принадлежит Veon

Группа Veon, помимо активов в Пакистане, владеет также сотовыми операторами в Бангладеше, Казахстане, Узбекистане и на УкраинеКиевстар»). До 2023 г. основой группы был российский сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), но в 2023 г. он был продан группе топ-менеджеров компании во главе с занимавшим тогда поста гендиректора Александром Торбаховым.

Основной акционер Veon — инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым, а также Петром Авеном. В 2022 г., доли Кузьмичева и Хана перешли к одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
