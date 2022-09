От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так

JavaScript – народу!

Создатель программной платформы Node.js Райан Даль (Ryan Dahl) обратился к Oracle с открытым письмом, в котором призвал перевести принадлежащий той товарный знак JavaScript в разряд общественного достояния (Public Domain), то есть добровольно отказаться от прав на соответствующий бренд.

По мнению программиста, от этого выиграют все: и сама Oracle, и сторонние разработчики. Последние смогут без опаски заниматься развитием связанных с языком программирования JavaScript проектов. Американская корпорация, в свою очередь, существенно улучшит свою репутацию.

«Эта торговая марка – мрачная туча, нависшая над самым популярным в мире языком программирования, – написал Даль. – Осторожные и законопослушные инженеры из кожи вон лезут, дабы избежать его использования, что приводит к возникновению таких сбивающих с толку терминов как ECMAScript».

ECMAScript и ее реализации

ECMAScript – это спецификация скриптового языка программирования, одной из реализаций которого является JavaScript. ECMA – международная организация, утвердившая ECMAScript в качестве стандарта (ECMA-262).

Райан Даль считает, что JavaScript все равно не нужен Oracle

Ключевая роль в создании JavaScript (который сначала назывался Mocha) в 1995 г. принадлежит американскому программисту Брендану Айку (Brendan Eich), в то время – сотруднику компании Netscape Communications, которая, в частности, известна благодаря популярному в прошлом веб-браузеру Netscape Navigator. Помимо Netscape, в разработке JavaScript принимали участие специалисты Sun Microsystems (Java), которая также выдала отдельное разрешение на использование слова "Java" в названии "JavaScript".

Помимо JavaScript, существует еще несколько реализаций ECMAScript – например, язык JScript, созданный Microsoft, а также его развитие – JScript.NET. Во всех перечисленных случаях разработчики сознательно отказывались от использования слова (или сочетания слов) JavaScript в названии продуктов во избежание претензий со стороны Oracle.

По мнению самого Айка, название языка JavaScript, которое выражает некоторую степень его родства с Java, совершенно ему не подходит. Ведь в плане синтаксиса у него намного больше общего с языком программирования C, общим предком Java и JavaScript. Название ECMAScript Брендану Айку тоже не нравится. Он считает, что «по своему звучанию оно скорее напоминает кожное заболевание», нежели язык программирования.

Откуда у Oracle права на товарный знак JavaScript

Oracle приобрела права на товарный знак JavaScript, купив убыточную Sun в 2010 г., и без разрешения компании никто не имеет права его применять. Однако Даль считает, что для Oracle оказалось бы затруднительным вести юридическое преследование за незаконное использование товарного знака JavaScript, поскольку та якобы его сама не применяет. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, для сохранения за собой товарного знака владельцу необходимо постоянно демонстрировать и подтверждать факт его использования.

Даль утверждает у Oracle нет продуктов, в которых бы использовался JavaScript. Тем не менее, как отмечает Devclass, программист, вероятно, ошибается. Виртуальная машина GraalVM все же включает реализацию JavaScript.

Devclass отмечает, что JavaScript не упоминается в разделе «Рекомендации по использованию товарных знаков Oracle третьими лицами» на официальном сайте корпорации, в то время как Java и MySQL в нем присутствуют.

JavaScript и Node.js

Райан Даль известен тем, что в 2009 г. разработал Node.js – свободную среду исполнения кода, написанного на языке программирования JavaScript, вне браузера. Она нередко используется при разработке скриптов для генерации динамических веб-страниц, работающих на стороне сервера. В числе известных пользователей инструмента – AWS, IBM, Microsoft, Netflix, Paypal и др.

Использование Node.js, как и JavaScript, в настоящее время широко распространено. И все же с утверждением Даля о том, что JavaScript является самым популярным языком программирования в мире, можно поспорить. По версии Tiobe и IEEE наибольшее внимание к себе в 2022 г. привлекает Python. JavaScript же по частоте упоминания в Сети находится на седьмом месте, уступая C, C++, C# и Java.