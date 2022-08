В топ-5 самых популярных языков программирования радикальные перемены. Python вот-вот будет повержен

Опубликован новый ежегодный рейтинг языков программирования по версии института IEEE. За год он сильно изменился. Python вот-вот потеряет первое место – у С есть все шансы сместить его. В лидеры рвется и C#, в 2020 г. занимавший 23 место, годом позже – шестое, а теперь – четвертое.

Языки С снова в тренде

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) составил рейтинг самых популярных в 2022 г. языков программирования. В перечне все они разделены по шкале востребованности с максимальной оценкой в 100 баллов.

В сравнении с рейтингом образца 2021 г. в новом списке произошли кардинальные изменения. Теперь в пятерке лидеров языки С, С++ и C#, Java сместился со второй строчки на пятую, а SQL поднялся с 15 места на шестое.

Появились и совершено новые игроки, сразу занявшие высокие позиции. Например, в рейтинг ворвался язык TypeScript, с ходу получивший 10 место.

Первое место смог сохранить за собой Python, в рейтинге Tiobe тоже считающийся лидером. Но существует очень высокая вероятность, что еще через год С обгонит его. Если у Python в рейтинге IEEE ровно 100 баллов, то у С – 96,8. Для сравнения, у С++, замыкающего топ-3 – лишь 88,58 балла.

Изменения в рейтинге популярности языков программирования

Место в рейтинге Название Языка Количество баллов Место в рейтинге летом 2021 г. Количество баллов летом 2021 г. 1 Python 100 1 100 2 C 96,8 3 94,7 3 C++ 88,58 4 92,4 4 C# 86,99 6 82,4 5 Java 70,22 2 95,4 6 SQL 47,37 15 65 7 JavaScript 40,48 5 88,1 8 R 18,92 7 81,7 9 HTML 17,97 9 75,4 10 TypeScript 16,99 — —

Источник: IEEE

Не исключено, что C# тоже покажет свою силу. В 2020 г. он не входил даже в первую двадцатку, В 2021 г. неожиданно поднялся на шестую строчку, а в 2022 г. добрался до четвертой. К тому же это самый молодой язык программирования из представленных в топ-5. Он появился в 2001 г. Java – в 1995 г. Python – в 1991 г., С++ – в 1985 г., а С – 1972 г.

Как составляется рейтинг

Новый Рейтинг языков программирования базируется 11 метриках. Их эксперты IEEE получают в восьми источниках – CareerBuilder, GitHub, Google (в данном случае учитываются поиск и тренды), IEEE Xplore Digital Library, IEEE Jobs Site, , а также Reddit, Stack Overflow и Twitter.

В данном случае это девятый по счету рейтинг IEEE. Основные методы подсчета баллов остались прежними, но без некоторых изменений все же не обошлось. Не исключено, что это повлияло на рейтинг тех или иных языков.

Список источников, по словам авторов рейтинга тоже побирался по ряду критериев. За счет них рейтинг составляется на основе упоминания языков программирования в самых разных контекстах, например, в общении в среде программистов. Другими словами, чем чаще тот или иной язык упоминается в интернете, тем выше его популярность, и тем выше его балл в рейтинге IEEE.

Все немного сложнее

В 2022 г. эксперты IEEE составили сразу три рейтинга, показатели в которых заметно отличаются. Так, в рейтинге языков по интересу к ним на форумах и в социальных сетях с огромным отрывом лидирует Python, а догнать его пытаются Java, C, JavaScript, C++ и C#, а также SQL.

Какие языки программисты чаще всего обсуждают между собой

С одной стороны, результаты похожи на основной рейтинг. Но, к примеру, PHP в нем на восьмой строчке, а не на 12, а Rust – на 12, но никак не на 20. Язык D в данном случае получил 13 место, тогда как в общем рейтинге IEEE у него лишь 27 позиция.

В России, как сообщал CNews, больше всего в цене среди программистов язык Java.

Самый главный рейтинг

Программирование для большинства людей – это вовсе не хобби, а способ заработка. И у работодателей свой взгляд на популярность тех или иных языков.

Свое предпочтение работодатели отдают, как ни странно, SQL, а затем – Java. Python едва-едва смог удержаться в тройке лидеров, а «группировка» языков С и вовсе почти не присутствует в топ-5.

Рейтинг языков, наиболее интересных работодателям

Так, C# находится на пятом месте, а С и С++ - на шестом и седьмом соответственно. Четвертое место – у Javascript.

Довольно высокий интерес компании, нанимающие программистов, проявляют к HTML – он на восьмом месте против девятого в основном рейтинге и рейтинге предпочтений.

В целом, все три перечня, составленные IEEE, хоть и отличаются друг от друга, но не разительно. В лидерах – наиболее распространенные в современном мире языки программирования, а всякие древности наподобие Fortran и COBOL записались в аутсайдеры наряду с почти никому не нужными Delphi и Visual Basic. И это при том факте, что еще весной 2020 г. в США был огромный всплеск спроса на COBOL-программистов.