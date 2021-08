Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры

Взлет популярности C#

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) представил рейтинг наиболее популярных языков программирования 2021 г. Соответствующий перечень, включающий 55 позиций, опубликован в ежемесячном журнале организации IEEE Spectrum.

Каждому из участников составители рейтинга присвоили оценку востребованности по шкале от 0 до 100 баллов. На основании данного показателя затем был сформирован список, в котором языки были расположены в порядке его убывания.

Пятерка лидеров рейтинга с 2020 г. остается неизменной. Наиболее популярными языками программирования по версии IEEE являются Python, Java, C, C++ и JavaScript. За ними следуют C#, R, Go, HTML (который, строго говоря, языком программирования не является) и Swift.

Популярность C# значительно выросла за последний год

Стоит отметить резкий скачок, совершенный языком C#, который еще год назад не входил и в первую двадцатку (23 место; 48,1 балла), а сегодня он расположился на шестой позиции (82,4 балла). C# борется за лидерство с JavaScript, но пока несколько ему уступает (88,1 балла).

C# – это мультипарадигменный язык программирования общего назначения, созданный в 2001 г. корпорацией Microsoft. Является основным языком разработки платформы Microsoft .NET Framework. Как и следует из его названия, C# относится к C-подобным языкам, его синтаксис во многом напоминает более «возрастные» C++ и Java.

Рейтинг популярности языков программирования

Место в рейтинге Название языка Количество баллов 1 Python 100 2 Java 95,4 3 C 94,7 4 C++ 92,4 5 JavaScript 88,1 6 С# 82,4 7 R 81,7 8 Go 77,7 9 HTML 75,4 10 Swift 70,4

Источник: IEEE Spectrum Перейти к полной таблице

В топ-5 рейтинга востребованности работодателями, который также представлен на сайте IEEE Spectrum, фигурируют все те же участники, но в несколько ином порядке: Python, C, Java, JavaScript и C++. C# здесь лишь девятый и уступает HTML, R, а также Go.

Учите Python, господа

Анализируя расстановку сил на рыке языков программирования, IEEE Spectrum рекомендуют всем желающим связать свою карьеру с разработкой ПО, попытаться освоить Python. Это, по мнению специалистов, откроет доступ к огромному перечню библиотек (одному из крупнейших), предназначенных для решения тех или иных задач в различных сферах: искусственный интеллект, встраиваемые системы и т.д. В некоторых из библиотек, как отмечают составители рейтинга, разобраться будет сложнее, чем в самом Python.

Впрочем, не отрицают специалисты из IEEE и ценность других популярных языков, которые находятся в топе либо благодаря специфике решаемых с их помощью задач, либо благодаря обширной базе накопленного исходного кода, написанного на этих языках.

К первой категории эксперты относят R, предназначенный для статобработки данных, SQL, незаменимый при работе с базами данных и Matlab, созданный для решения вычислительных задач.

Во вторую категорию попали C, C++, Java и Javascript. Без последнего сегодня сложно представить Всемирную паутину. Язык C по-прежнему используется системными программистами и при написании проектов (или их отдельных частей), чувствительных к скорости выполнения кода. Java является признанным инструментом для разработки «тяжелых» высоконадежных корпоративных приложений.

Методология составления рейтинга

IEEE Spectrum составляет свой рейтинг, основываясь на 11 метриках, полученных из восьми источников: CareerBuilder, GitHub, Google (поиск и тренды), Hacker News, IEEE, Reddit, Stack Overflow и Twitter.

Источники подобраны таким образом, чтобы учесть упоминание языков программирования в различных контекстах: разработка ПО с открытым кодом, поиск работы в сфере разработки ПО, общение в среде программистов.

Значительно упростив картину, можно сказать, что оценка популярности языка дается на основе частоты его упоминания в интернете. Кроме того, как отмечает The Register, рейтинг, возможно, чрезмерно опирается на предпочтения североамериканской и европейской публики.

Впрочем, сам IEEE Spectrum на странице, посвященной описанию методологии оценки языков для рейтинга, некоторые из используемых институтом техник также применяются составителями другого авторитетного рейтинга – TIOBE.

По версии TIOBE, в июне 2021 г. в тройку самых популярных языков программирования входили C, Java и Python. Причем показатели Python и С различались всего на 0,67%, а разница между Python и Java и вовсе составила 0,22%. За год рейтинг Python существенно вырос, в то время как рейтинги Java и C снижались.

Любовь и ненависть в программировании

В августе 2021 г. популярный среди программистов Stack Overflow назвал самые любимые и ненавидимые разработчиками языки.

Всеобщее признание посетителей портала завоевал Rust. За него проголосовало абсолютное большинство респондентов – в его пользу высказались 86,69% участников. Титул самого «самого любимого языка программирования» Rust достается в шестой раз подряд.

В наибольшей степени страх и ненависть у разработчиков вызывает COBOL, один из старейших языков программирования, но все еще востребованный. Никогда больше с ним не связываться предпочли бы 84,29% респондентов.