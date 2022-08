Сменился самый популярный в мире язык программирования

Python возглавил рейтинг Tiobe

Python возглавил августовский рейтинг популярности языков программирования компании Tiobe. По этому критерию он обошел язык C, который лидировал в августе 2021 г., а теперь опустился на вторую позицию.

Аналитики Tiobe утверждают, что в августе 2022 г. Python набрал очередные 2% и его итоговый рейтинг составил 15,42%. Это наивысший показатель Python за все время участия в рейтинге. Его составители подчеркивают универсальность языка – он подходит для решения едва ли не любой задачи.

Исключением являются встраиваемые системы с высочайшими требованиями к безопасности, для которых Python не подходит ввиду использования динамической типизации и медлительности (подразумевается относительно низкая скорость исполнения инструкций интерпретатором). Здесь по-прежнему котируются «быстрые» C и C++, популярность которых, к слову, в августе 2022 г. тоже возросла: +2,03% и +2,81% относительно августа 2021 г. соответственно. Однако если C при этом одну позицию в рейтинге утратил, C++ четвертую строчку за собой сохранил.

Самые популярные языки программирования в августе 2022 г. по версии Tiobe. Нажмите на изображение для его увеличения

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) в 2020 г. и 2021 г. назвал Python самым популярным языком программирования. Разработчики, владеющие им, по оценке IEEE, пользовались наибольшим спросом среди работодателей. В топ-5 также вошли Java, C, C++ и JavaScript.

Последний неожиданно оказался максимально востребован в Великобритании. Как ранее писал CNews, треть открытых вакансий разработчиков ПО туманного Альбиона на начало августа 2022 г. содержат пункт обязательном знании JavaScript.

Взлеты и падения

Впервые Python стал «языком месяца» по версии Tiobe в октябре 2021 г. и пока с этим статусом не расставался.

Компания также признавала Python «языком года» в 2021, 2020, 2018, 2010 и 2007 гг. Подобный статус закрепляется за языком программирования, который продемонстрировал наибольший прирост популярности за год в относительных значениях.



Если август 2022 г. стал лучшим месяцем для Python за все время составления рейтинга Tiobe, то худшим оказался февраль 2003 г. Впервые за всю историю существования рейтинга Python имеет шанс стать наиболее популярным языком по итогам года.

Прочие перестановки

Августовский рейтинг Tiobe не может похвастать большим числом изменений. Позиции с третьей по седьмую в августе 2022 г. не отличаются от таковых в августе 2021 г. Там расположились (в порядке убывания популярности): Java, C++, C#, Visual Basic и JavaScript. На одну позицию улучшил свое положение Ассемблер (Assembly Language), переместившись с девятой строчки на восьмую (+0,14%).

Стоит также отметить ухудшение показателей (-0,8%) PHP, который в актуальной версии рейтинга Tiobe оказался на пороге вылета из первой десятки. В спину ему дышит Swift, прибавивший 0,3% и поднявшийся сразу на пять строчек.

Названный программистами в августе 2021 г. «самым любимым» язык Rust в нынешней версии рейтинга оказался в третьем десятке – на 22 месте, уступив Scratch, Perl, Fortran и Ruby.

Как составляется рейтинг

При составлении рейтинга Tiobe основывается на количестве упоминаний каждого языка программирования на наиболее популярных массовых интернет-площадках и в выдаче поисковых машин. Специалисты обращаются к таких платформам как Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu. Сравнение показателей популярности производится в годовом отношении. То есть в августе 2022 г. Python оказался в лидерах, если сравнивать с августом месяцем предыдущих лет, начиная с 2001 г.

В Tiobe подчеркивают, что составление рейтинга не ставит своей целью определить лучший язык программирования и не принимает объем кода, написанного на конкретном языке, в качестве критерия популярности.

Как появился Python

Python – это высокоуровневый интерпретируемый язык программирования общего назначения. Поддерживает парадигмы структурного, объектно-ориентированного и функционального программирования. Отличается динамической строгой типизацией и поддержкой автоматической сборки мусора (подход к автоматическому управлению памятью). Яркая отличительная черта синтаксиса Python – использование пробельных отступов для выделения блоков кода.

Эталонная реализация Python носит имя CPython.

Разработку Python в конце 1980-х годов начал голландский инженер Гвидо ван Россум (Guido van Rossum). Название языка – отсылка к любимому комедийному шоу специалиста – «Летающему цирку Монти Пайтона» (Monty Python’s Flying Circus).

Код Python был впервые опубликован в 1991 г., но на тот момент он существовал в версии 0.9. Полноценный релиз Python 1.0 состоялся в 1994 г.

Процесс развития языка не прекращается и по сей день. Версия 2.0 вышла в октябре 2000 г., а Python 3.0 появился 2008 г. Спустя 14 лет обновления до Python 4.0 до сих пор не было. Пока что язык существует в версии 3.10.6, распространение которой началось 2 августа 2022 г.

Сам создатель Python работает на Microsoft, к которой присоединился в ноябре 2020 г.