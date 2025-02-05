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Dahl Ryan Даль Райан

СОБЫТИЯ


05.02.2025 Oracle вцепилась зубами в JavaScript. Она затеяла сложную юридическую игру, лишь бы ее не лишили прав на этот бренд 3
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования 2
18.09.2024 У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону 2
06.09.2022 От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так 2
14.07.2011 Создатель Ruby присоединился к Heroku 2
27.06.2011 Microsoft спонсирует создание Node.js для Windows и Azure 2

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Dahl Ryan и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 4
Oracle Corporation 7111 4
Google LLC 12817 2
Microsoft Corporation 25884 2
Deno Land 3 2
Cisco Systems 5383 1
Apple Inc 13301 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5079 1
PayPal 675 1
Salesforce 502 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 962 1
Oracle America 2 1
Nvidia Corp 4105 1
Shasta Ventures 8 1
Sequoia Capital 119 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2640 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16733 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8802 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 504 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6700 2
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 95 2
Web development - Веб-разработка 315 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10070 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3279 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10182 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24792 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11971 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3289 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1281 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 162 6
JavaScript - JS - язык программирования 1452 5
Oracle Java - язык программирования 3500 4
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1332 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 407 3
C/C++ - Язык программирования 913 3
Oracle JavaScript Nashorn - Oracle JavaScript Extension Toolkit 7 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
Oracle GraalVM 7 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 103 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 50 1
Microsoft Windows 17033 1
Rust Foundation - Rust - язык программирования 18 1
Cloudflare Workers 4 1
Python - IronPython 6 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 860 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 689 1
Ruby - Язык программирования 164 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Azure 1533 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 157 1
Salesforce Heroku 23 1
Eich Brendan - Айк Бренден - Эйх Брендан 17 3
Schlueter Isaac - Шлутер Айзек 2 2
Aboukhadijeh Feross - Абухадидже Ферос 3 2
Matsumoto Yukihiro - Матсумото Юкихиро 2 1
Sebastian Byron - Себастиан Байрон 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 3
Япония 13859 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 1
США - Калифорния 4845 1
США - Калифорния - Сан-Диего 371 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8992 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16373 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34358 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8921 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3140 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1753 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 244 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 661 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5865 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5168 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2328 1
The Register - The Register Hardware 1801 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2695 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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