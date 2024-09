У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону

Свободу JavaScript!

Видные представители сообщества разработчиков ПО на JavaScript обратились к Oracle с открытым письмом, в котором призвали корпорацию добровольно отказаться от прав на товарный знак, связанный с популярным языком программирования.

Документ подписали Райан Даль (Ryan Dahl) – создатель платформы node.js, Брендан Эйх (Brendan Eich) – «отец» JavaScript, Майкл Фикарра (Michael Ficarra) – редактор спецификации JS, Рич Харрис (Rich Harris) – автор фреймворка Svelte, Айзек Шлутер (Isaac Schlueter) – создатель менеджера пакетов npm для JavaScript, Ферос Абухадидже (Feross Aboukhadijeh) – основатель ИБ-стартапа Socket, Джеймс Снелл (James Snell) – член технического руководящего комитета проекта Node.js, а также Уэс Бос (Wes Bos) и Скотт Толински (Scott Tolinski) – ведущие известного англоязычного подкаста Syntax FM, посвященного веб-разработке. Помимо них, обращение поддержали заинтересованные лица и менее известные участники комьюнити – на момент публикации данного материала число подписей, поставленных под открытым письмом, перевалило за 8,2 тыс.

«Как давний член сообщества JavaScript я считаю, что Oracle пора отказаться от торговой марки JavaScript, – заявил в разговоре с The Register Ферос Абухадидже. – JavaScript стал основой современной веб-разработки, далеко выходящей за рамки контроля какой-либо одной компании. Удерживая эту торговую марку, Oracle вносит ненужную путаницу в жизнь сообщества разработчиков. Пришло время сделать JavaScript свободным, как в плане названия, так и в плане применения, чтобы язык мог продолжать развиваться и процветать без искусственных барьеров».

Oracle Райан Даль вновь выходит на связь с Oracle по поводу JavaScript

Oracle приобрела права на товарный знак JavaScript, купив Sun Microsystems в 2009 г., которая зарегистрировала его в США в 2000 г. – спустя пять лет после подачи заявки 1995 г.

Аналитическая компания SlashData в июне 2024 г. назвала JavaScript самым востребованным языком программирования в мире. По оценке экспертов, всего с ним имеет дело около 25,2 млн человек. В сентябрьском рейтинге популярности языков TIOBE JavaScript разместился на шестой строчке, уступив C#, C, Java, C++ и Python.

Использование бренда сопряжено с рисками

Подписавшие письмо поддерживают тезис о том, что JavaScript как зарегистрированный товарный знак Oracle не нужен, поскольку компания фактически его не использует. Действительно, В портфеле Oracle отсутствуют коммерческие продукты, в названии которых фигурирует буквосочетание “JavaScript”.

Сообщество при этом ощущает себя скованным в вопросах применения JavaScript и даже оперирования его названием, опасаясь преследования в правовом поле со стороны корпорации. К примеру, JSConf, занимающаяся организацией мероприятий для JavaScript-разработчиков, тщательно избегает упоминания ассоциированного с Oracle бренда в названиях проводимых ею конференций, заменяя его на общепринятую двухбуквенную аббревиатуру JS.

Опасения участников сообщества по поводу возможных юридических проблем с Oracle нельзя назвать совершенно беспочвенными. Так, Сид Чаттерджи (Sid Chatterjee), основатель компании Rust for JavaScript Developers Ltd., которая предлает образовательные курсы для разработчиков, по его собственным словам, в апреле 2023 г. получил от Oracle America письмо с требованием о прекращении нарушений (cease-and-desist letter). С его помощью юристы американской корпорации рассчитывали добиться от Чаттерджи переименования принадлежащей ему компании в досудебном порядке. Oracle не устроило присутствие слова “JavaScript” в названии компании, пояснил предприниматель.

Чаттерджи требование Oracle удовлетворить отказался. По информации The Register, несколько месяцев спустя корпорация отказалась от дальнейшего преследования бизнесмена.

Попытка номер два

Это уже вторая попытка сообщества JavaScript достучаться до руководства американского ИТ-гиганта. В сентябре 2022 г. все тот же Райан Даль призвал Oracle перевести принадлежащий ей товарный знак в разряд общественного достояния (Public Domain).

«Эта торговая марка – мрачная туча, нависшая над самым популярным в мире языком программирования, – написал тогда Даль. – Осторожные и законопослушные инженеры из кожи вон лезут, дабы избежать его использования, что приводит к возникновению таких сбивающих с толку терминов как ECMAScript».

В Oracle обращение Даля проигнорировали, что автора письма, по его собственному признанию, совершенно не удивило.

Переход в наступление

Наученное прошлым опытом сообщество в этот раз не слишком рассчитывает на жест доброй воли со стороны Oracle.

Инициативная группа намерена направить петицию в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием лишить Oracle права на соответствующий товарный знак на основании того, что корпорация его не использует на протяжении значительного промежутка времени. Согласно, законодательству США для сохранения за собой товарного знака владельцу необходимо постоянно демонстрировать и подтверждать факт его использования.

Опробовать более серьезный подход Далю посоветовал его друг-юрист. Команда единомышленников рассчитывает на успех, залогом которого, по ее общему мнению, является кампания общественного давления на Oracle. Кроме того, Даль и его соратники рассчитывают на бесплатную правовую поддержку (pro bono) со стороны заинтересованных в деле юристов.