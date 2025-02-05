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Deno Land
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 9
Deno Land и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 7111 2
|Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
|Cisco Systems 5383 1
|Apple Inc 13301 1
|Google LLC 12817 1
|Nvidia Corp 4105 1
|Shasta Ventures 8 1
|Sequoia Capital 119 1
|U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 1
|Dahl Ryan - Даль Райан 7 2
|Eich Brendan - Айк Бренден - Эйх Брендан 17 1
|Aboukhadijeh Feross - Абухадидже Ферос 3 1
|Schlueter Isaac - Шлутер Айзек 2 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 1
|США - Калифорния 4845 1
|США - Калифорния - Сан-Диего 371 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.