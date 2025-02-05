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Deno Land

Deno Land

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2025 Oracle вцепилась зубами в JavaScript. Она затеяла сложную юридическую игру, лишь бы ее не лишили прав на этот бренд 3
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования 5

Публикаций - 3, упоминаний - 9

Deno Land и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7111 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5383 1
Apple Inc 13301 1
Google LLC 12817 1
Nvidia Corp 4105 1
Shasta Ventures 8 1
Sequoia Capital 119 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2640 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 504 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6700 2
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 95 1
Web development - Веб-разработка 315 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8802 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10070 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 162 2
JavaScript - JS - язык программирования 1452 2
Microsoft TypeScript - язык программирования 103 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 50 1
Oracle JavaScript Nashorn - Oracle JavaScript Extension Toolkit 7 1
Cloudflare Workers 4 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1332 1
Oracle Java - язык программирования 3500 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 407 1
C/C++ - Язык программирования 913 1
Rust Foundation - Rust - язык программирования 18 1
Dahl Ryan - Даль Райан 7 2
Eich Brendan - Айк Бренден - Эйх Брендан 17 1
Aboukhadijeh Feross - Абухадидже Ферос 3 1
Schlueter Isaac - Шлутер Айзек 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 1
США - Калифорния 4845 1
США - Калифорния - Сан-Диего 371 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8992 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34358 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 244 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 661 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2328 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5865 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5168 1
The Register - The Register Hardware 1801 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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