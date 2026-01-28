Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Axiom JDK Liberica NIK BellSoft Liberica Native Image Kit


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.01.2026 Релиз безопасности Axiom JDK включает 11 устраненных уязвимостей и более 1100 улучшений 1
06.11.2025 Вышел релиз безопасности Axiom JDK с важными обновлениями для новой LTS-версии JDK 25 1
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году 1
03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java 1
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году 1
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 1
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Axiom JDK и организации, системы, технологии, персоны:

Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 4
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 11 1
Broadcom - VMware 2507 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5304 1
Softline - Софтлайн 3312 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 883 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 395 1
Navicon - Навикон 319 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 63 1
JetBrains 77 1
Газинформсервис - ГИС 422 1
Открытые технологии 716 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 65 1
НСПК - Национальная система платежных карт 904 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
OpenJDK Community 11 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 277 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 3
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 161 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2972 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1010 2
Сервер приложений - Application server 345 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 154 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8779 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2505 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1175 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 584 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 571 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 569 1
Oracle Java - язык программирования 3341 6
Oracle Java Development Kit - JDK 196 6
OpenJDK - Open Java Development Kit 121 5
Axiom JDK СЗИ 136 3
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 3
Linux Alpine 16 3
Axiom JDK - LiberCat 60 3
Linux OS 10986 2
Apple macOS 2274 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5194 2
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 62 2
Oracle GraalVM 7 2
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 13 1
Axiom JDK - Axiom Linux 7 1
OpenIDE 19 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3057 1
Microsoft Windows 16407 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 1
Microsoft Azure 1469 1
Google Cloud Platform - GCP 347 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
JavaScript - JS - язык программирования 1339 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 624 1
Docker - Платформа распределённых приложений 443 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 132 1
Ruby - Язык программирования 158 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 141 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 1
GNU C Library Glibc 31 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 20 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 44 1
JavaFX - OpenJFX 34 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 236 1
Карпов Роман 76 2
Белокрылов Александр 27 2
Пономарев Дмитрий 6 1
Будкевич Антон 1 1
Лунегов Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 1
Россия - СФО - Новосибирск 4688 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 693 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3197 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 2
HRM - HR брендинг 118 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1773 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще