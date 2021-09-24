BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г.

Компания BellSoft объявляет о выпуске нового LTS-релиза Liberica JDK 17, прогрессивной среды исполнения Java. Версия с долгосрочной поддержкой предлагает повышенную безопасность, производительность и стабильность, а также многочисленные улучшения платформы и языка программирования Java. Обновления получили все продукты линейки, включая Liberica JDK Pro 17 для российских аппаратных платформ и Liberica JDK Certified 17 для сертификации ФСТЭК. Новые релизы среды исполнения Java от BellSoft доступны на сайте разработчика и выходят одновременно с Oracle JDK, что способствует оперативному внедрению инноваций для решения задач импортозамещения и цифрового суверенитета.

Стабильный LTS-релиз (Long-Term Support) имеет большое значение для промышленной разработки. Инженеры обычно ждут его с нетерпением, поскольку именно он считается стандартом JDK. С дистрибутивом Liberica JDK 17 они дополнительно получат круглосуточную техподдержку до 2030 г. на родном языке и дополнительные функции от BellSoft. Среди них — поддержка более широкого спектра платформ, включая AArch64 и легковесную Alpine Linux для создания самых компактных в мире контейнеров, совместимость с российскими ПО и оборудованием, а также универсальный компилятор для ускорения запуска приложений Liberica Native Image Kit. Кроме того, Liberica JDK 17 будет использоваться в качестве базовой среды исполнения в проекте Spring Framework, начиная с версии 11, в рамках глобального сотрудничества BellSoft с VMware Tanzu.

В новый LTS-релиз были внесены 70 JEP-ов (JDK Enhancement Proposal) от членов сообщества, выпущенных за три года с момента выхода предыдущей LTS-версии JDK 11. Многие улучшения были предложены и внедрены инженерами BellSoft, включая исправление семи проблем в OpenJDK 17. При этом новые релизы JDK 17 и Java 17 являются первой LTS-версией, поддерживающей операционную систему Alpine Linux, порт для которой был интегрирован BellSoft в этом году (JEP 386), что повысило эффективность работы с микросервисной архитектурой. В линейке Liberica JDK поддержка ОС Alpine Linux доступна также в более ранних LTS-версиях 8 и 11.

Инновации в Liberica JDK 17 сосредоточены на трех ключевых направлениях:

современные технические возможности, в том числе эффективная работа на новых процессорах Apple M1 благодаря порту на MacOS/AArch64 (JEP 391) и новому конвейеру рендеринга для macOS (JEP 382), усовершенствованные генераторы псевдо-случайных чисел (JEP 356). Кроме того, подготовка Applet API к удалению (JEP 398) стала очередным шагом к современной среде разработки без устаревших функций.

повышенная безопасность благодаря строгой инкапсуляций внутренних компонентов JDK (JEP 403), внедрению контекстных фильтров десериализации (JEP 415), признанию Security Manager устаревшим (JEP 411). Последнее мотивирует разработчиков к использованию более современных мер по обеспечению безопасности.

инструменты, которые позволят ускорить разработку и повысить производительность, среди которых – Vector API (JEP 414) и pattern matching для switch (JEP 406), function & memory API (JEP 412) для внешних нативных (не Java) библиотек, закрытые классы и интерфейсы (JEP 409), а также восстановление всегда строгой семантики с плавающей запятой (JEP 306), которая обеспечит единообразие кода без ущерба для производительности.