В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году

Объем продаж линейки продуктов Axiom JDK и Libercat вырос в 3,5 раза по итогам 2023 г. Число клиентов отечественных Java-технологий увеличилось в два раза, партнерская сеть также удвоилась. Рост стимулировали реализация проектов импортозамещения и повышение производительности систем благодаря Java-контейнерам и другим современным методам. Особым спросом пользовался сертифицированный ФСТЭК продукт Axiom JDK Certified, необходимый для аттестации ГИС, создания и сертификации систем с повышенными требованиями к ИБ. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

В 2023 г. продолжилось технологическое развитие и повышение безопасности отечественного Java-стека. За год вышло шесть новых релизов Axiom JDK. Это LTS-версия Axiom JDK 21 с долгосрочной поддержкой до 2032 г., релиз Axiom JDK 20 и ежеквартальные обновления безопасности и критические патчи (CPU). В целом помимо функциональных новинок в рамках ежеквартальных релизов были внедрены 2796 фиксов, 213 патчей безопасности и исправлена 21 уязвимость в OpenJDK. Продукты Axiom JDK создаются в соответствии с промышленным процессом разработки безопасного ПО (РБПО), что важно для обеспечения безопасности систем на их основе на протяжении всего жизненного цикла.

«2023 г. стал переломным для импортозамещения системного ПО, которое закладывает фундамент технологического суверенитета. Давление нормативных требований и рост осознанности дали синергетический эффект – переход к массовому тестированию и внедрению российских Java-технологий, отказу от неподдерживаемого Open Source и зарубежных платформ, – отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK. – Трехзначный рост продаж подтверждает, что мы на правильном пути и являемся предпочитаемым партнером по Java-технологиям. Повышенная безопасность, улучшенная производительность и поддержка российских гуру по Java - главные критерии, по которым выбирают наши продукты. В 2024 г. мы продолжим их совершенствовать, чтобы ускорять разработку и повышать эффективность Java в облачной и микросервисной среде. Мы реализуем технологию СRaC (Coordinated Restore at Checkpoint) для более быстрого старта сервисов на Java и видим большое будущее за проектом Leyden».

Число клиентов российских Java-технологий выросло в два раза в 2023 г., кроме того, расширился спектр используемых продуктов. Наибольший рост отмечен в финансовом, государственном, нефтегазовом, телеком и ИТ секторах. Помимо импортозамещения Oracle Java и других зарубежных дистрибутивов OpenJDK, были реализованы проекты по переводу значимых финансовых систем, таких как ДБО, на отечественный сервер Java-приложений Libercat. Новый импульс в 2023 г. получил один из крупнейших проектов импортозамещения Java национального значения: компания НСПК продлила и расширила сотрудничество с Axiom JDK, в том числе в части легковесных Java-контейнеров.

«Сегодня в НСПК более 50 систем работает на российской платформе Java – Axiom JDK. Для разработки высокопроизводительных, отказоустойчивых и технологичных информационных систем важен высокий уровень технической поддержки, которую предлагает российский разработчик, а также инженерная экспертиза его команды, более 25 лет развивающей Java и OpenJDK. Все это в совокупности является неотъемлемым элементом в проектировании инновационных сервисов Национальной системы платежных карт. Мы используем доверенные продукты Axiom JDK при создании своих сервисов в рамках работы ПС “Мир” и Системы быстрых платежей, в частности, для ряда процессов авторизации, клиринга, а также работы мобильных приложений», - отметил Антон Будкевич, глава ИТ-разработки НСПК.

Важным вектором 2023 г. стал выбор средства защиты информации Axiom JDK Certified поставщиками ИБ-решений. Сертифицированная ФСТЭК платформа Java может применяться на всех объектах критической инфраструктуры и в сложных системах, которые обрабатывают конфиденциальную информацию и персональные данные. Так «Лаборатория Касперского» будет использовать Axiom JDK Certified в качестве доверенной среды функционирования своих продуктов, что повысит безопасность ИБ-решений и существенно ускорит процесс сертификации ФСТЭК.

Партнерская сеть Axiom JDK удвоилась в 2023 г. Уже 110 отечественных ИТ-компаний предлагают безопасный стек базовых технологий для разработки и исполнения Java-приложений. Новым этапом в развитии экосистемы Axiom JDK стал старт отечественной сертификации Java-программистов, разработанной совместно с Учебным центром IBS и фондом «Сколково». Курсы по импортозамещению Java-стека запустил Учебный центр Tune-IT. Непрерывное расширение технологического партнерства обеспечивает совместимость технологий Axiom JDK и Libercat с ведущими отечественными ОС, СУБД, приложениями и оборудованием.

Полный стек отечественных Java-технологий представлен в реестре Минцифры России. Он включает среду разработки и исполнения Java Axiom JDK, сертифицированную ФСТЭК версию Axiom JDK Certified, сервер Java-приложений Libercat, легковесный Java-контейнер Axiom Runtime Container, контейнерную ОС для Java Axiom Linux и инструментарий нативных образов Axiom NIK.

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Команда Axiom JDK производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением цифрового суверенитета. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий.

Продукты входят в реестр российского ПО и создаются в соответствии с концепцией разработки безопасного ПО (РБПО), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации. Инженерная команда сформирована из разработчиков OpenJDK, которые имеют более 25 лет опыта развития платформы Java.