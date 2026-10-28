Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Nadkarni Ashish Надкарни Ашиш

СОБЫТИЯ


28.10.2026 Владычеству Nvidia на рынке чипов грозит крах. Разработчики ИИ Claude нашли противоядие от ее тотальной монополии 2
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке 2
11.11.2019 NetApp представила программу для построения облачной инфраструктуры 1
29.04.2019 Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных 2
08.12.2016 SUSE получит технологии HPE в области OpenStack Iaas и Cloud Foundry PaaS 2
18.09.2014 Большие данные созреют через 5 лет 2
24.12.2013 Storage Foundation от Symantec позволяет совмещать SSD-накопители с уже существующими системами DAS и SAN 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Nadkarni Ashish и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 2
DataDog 16 1
Простые решения 1 1
NetApp - Network Appliance 668 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Intel Corporation 12897 1
AMD - Advanced Micro Devices 4717 1
Oracle Corporation 7124 1
Microsoft Corporation - GitHub 1124 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
SAS Institute 1091 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 120 1
Hitachi - Хитачи 1504 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 163 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Canonical 224 1
Nginx - Энджайникс 219 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
Ampere Computing 70 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Google LLC 12843 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 370 1
Moor Insights & Strategy 14 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3436 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 852 3
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2074 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1499 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1287 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
OpenStack 568 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3302 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 473 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 254 1
СХД - STaaS - Storage-as-a-Service - СХД как услуга 32 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 207 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 336 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 910 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 1
DPaaS - Data Protection as a Service - Защита данных как услуга 6 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2676 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1787 1
HetNet - Heterogenic Networks - Heterogeneous network - Гетерогенная компьютерная сеть 20 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 100 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1881 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3851 1
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
Ampere Altra 14 1
HPE Helion OpenStack 30 1
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 1
Canonical - Anbox Cloud 1 1
Oracle GraalVM 7 1
openSUSE - SUSE Linux Rancher 27 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 164 1
openSUSE - SUSE OpenStack Cloud 5 1
NetApp ONTAP 69 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 1
Google Android 15411 1
Apple iOS 8678 1
Linux OS 11724 1
Intel x86 - архитектура процессора 2191 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1038 1
Oracle Java - язык программирования 3510 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 742 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 237 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 665 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 224 1
HPE ProLiant 410 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 151 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 163 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 46 1
Jenkins 62 1
C/C++ - Язык программирования 920 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Oracle Application Container - OCCS - Oracle Container Cloud Service - Oracle Container Native Application Platform 9 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 178 1
Oracle Cloud Developer 5 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 127 1
NetApp Cloud Insights 16 1
NetApp Keystone 2 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
openSUSE - SUSE Cloud Application Platform - SUSE Cloud Foundry 9 1
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Заяц Антон 9 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 9 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
Lewis Ric - Льюис Рик 4 1
Cutrone Phillip - Кутроне Филипп 1 1
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Farber Kenneth - Фарбер Кеннет 1 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 3
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Европа 25059 1
Япония 13872 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 1
Африка - Африканский регион 3657 1
Ближний Восток 3173 1
США - Калифорния 4847 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3653 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 812 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 992 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3151 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Философия - Philosophy 543 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1583 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5071 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2541 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
IDC - International Data Corporation 5002 7
Gartner - Гартнер 3678 1
Informa - Ovum - Omdia 158 1
University of Bristol - Бристольский университет 87 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще