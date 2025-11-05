Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185249
ИКТ 14380
Организации 11160
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26372
Персоны 79703
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Lewis Ric Льюис Рик


СОБЫТИЯ


05.11.2025 Американский ИТ-гигант потребовал от тысяч сотрудников за месяц найти себе новое место в компании. Кто не найдет, будет уволен 2
08.12.2016 SUSE получит технологии HPE в области OpenStack Iaas и Cloud Foundry PaaS 2
25.02.2014 HP расширила свою линейку серверов стандартной архитектуры 2
15.11.2012 HP анонсировала оптимизированные системы HP Integrity и ПО HP-UX 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Lewis Ric и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5754 2
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
Простые решения 1 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 669 1
Intel Corporation 12506 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
HP - Hewlett-Packard 3642 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1874 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31711 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 813 1
Blade-server - Блейд-сервер 230 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8088 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3035 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9274 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11871 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21709 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1157 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26997 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 22 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2816 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33619 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 763 1
OpenStack 530 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22801 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 152 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 309 1
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
HPE Helion OpenStack 29 1
HPE Integrity - серия серверов 135 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
HPE ServiceGuard 21 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
HPE Platform Advisory Workshop 1 1
HP Advanced Services - HP Advanced Docking Monitors - HP Advanced Data Mirroring - HP Advanced Error Recovery - HP Advanced Profiling Solution - HP Advanced Keyboard 7 1
SUSE Cloud Application Platform - SUSE Cloud Foundry 9 1
Linux OS 10803 1
Intel x86 - архитектура процессора 1975 1
HP ProActive Insight - HP Proactive Customer Care - HP Proactive 24 Services - HP Proactive Select Services - HP Proactive Endpoint Management 20 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1392 1
HPE ProLiant 399 1
Intel Xeon E 196 1
SUSE OpenStack Cloud 5 1
Intel Itanium 641 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2920 1
Металлы - Платина - Platinum 478 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8192 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2284 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397662, в очереди разбора - 732421.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/