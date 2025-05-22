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Бибиков Анатолий
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|«Литрес» построил аналитическое хранилище данных в облаке Cloud.ru 1
|23.09.2022
|«Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов Cloud 1
Бибиков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
|Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
|Шведов Дмитрий 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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