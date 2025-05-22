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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бибиков Анатолий


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Литрес» построил аналитическое хранилище данных в облаке Cloud.ru 1
23.09.2022 «Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов Cloud 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бибиков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 186 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 128 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2228 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 301 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1215 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Шведов Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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