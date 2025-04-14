Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172976
ИКТ 13457
Организации 10534
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25376
Персоны 74220
География 2800
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Назаров Андрей



14.04.2025 Операционная система «АльтерОС» совместима с платформой «Парус» 1
25.12.2023 «К2Тех» запустил портал с картами ИТ-решений для ключевых отраслей АПК 1
03.07.2023 Оператор ИТ-решений «Обит» построит «зеленый» ЦОД на территории «ИТМО Хайпарк» 1
15.06.2023 «Ростелеком» стал техническим партнером комплексного научно-образовательного центра «ИТМО хайпарк» 1
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
31.01.2018 «Билайн» стал оператором фискальных данных 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Назаров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
Yandex - Яндекс 7583 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 87 1
Broadcom - VMware 2396 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
EmDev - ЕмДев 16 1
Ростелеком 9854 1
ОБИТ 84 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 1
К2Тех 148 1
WSO2 16 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Комус 97 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1463 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4576 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 947 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2827 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1102 1
DevOps - Development и Operations 919 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1264 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 296 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1579 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3836 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5472 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2743 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 401 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1207 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
Docker - Платформа распределённых приложений 348 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 139 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 497 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 76 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1306 1
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 1
EmDev - WSO2-EmDev 1 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
WSO2 API Manager 2 1
Хромов Сергей 23 2
Сивков Арташес 17 1
Зарьянов Алексей 11 1
Пермяков Константин 1 1
Иванов Сергей 388 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 39 1
Галкин Николай 109 1
Иссинский Ярослав 2 1
Козлова Дарья 30 1
Предтеченский Петр 18 1
Крещишин Павел 1 1
Парфенов Владимир 4 1
Гурджиян Руслан 20 1
Мольский Александр 15 1
Логинов Александр 44 1
Гук Андрей 34 1
Филиппов Андрей 4 1
Морозов Анатолий 1 1
Жебит Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1355 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Ближний Восток 2970 1
Европа 21870 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3126 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2478 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6039 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4097 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4937 1
Аренда 2463 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1104 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5607 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1698 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 518 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 406 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 228 1
Зоология - наука о животных 2676 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2782 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153