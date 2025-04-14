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Назаров Андрей
Назаров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Хромов Сергей 23 2
|Сивков Арташес 17 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Пермяков Константин 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 39 1
|Галкин Николай 109 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Козлова Дарья 30 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Крещишин Павел 1 1
|Парфенов Владимир 4 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Мольский Александр 15 1
|Логинов Александр 44 1
|Гук Андрей 34 1
|Филиппов Андрей 4 1
|Морозов Анатолий 1 1
|Жебит Мария 1 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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