Оператор ИТ-решений «Обит» построит «зеленый» ЦОД на территории «ИТМО Хайпарк»

«Обит» станет первым резидентом Технологической долины «ИТМО Хайпарк» - комплексного научно-образовательного и инновационного центра мирового уровня на базе университета ИТМО, который строится на территории города-спутника «Южный». Компания заключила соглашение о стратегическом партнерстве по реализации проекта энергоэффективного центра обработки данных – первого в регионе, использующего модель индустриального симбиоза. Инвестиции в проект составят около 2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители компании «Обит».

В соответствии с соглашением, подписанным сторонами, в рамках совместного проекта по строительству центра обработки данных, АО «ИТМО Хайпарк» передаст в аренду компании «Обит» земельный участок под строительство ЦОД на территории первого резидента города-спутника Южный. При этом с инвестором заключается предварительный договор на выкуп участка, сделка должна быть одобрена Советом директоров «ИТМО Хайпарка».

Оператор ИТ-решений «Обит» планирует построить на земельном участке центр обработки данных с комплексом вертикальных ферм на базе передовых агротехнологий. Ключевая особенность проекта – направление избыточного тепловыделения от оборудования ЦОД на поддержание температурного режима, необходимого для круглогодичного выращивания экологически чистой зеленой продукции.

Планируемый объем инвестиций на проектирование и строительство объектов недвижимости, внешних сетей и подготовку земельного участка составит около 2 млрд руб.

ЦОД предназначен для удовлетворения технологических потребностей, связанных с хранением и обработкой данных резидентов комплексного проекта «ИТМО Хайпарк», а также компаний и частных лиц из др. регионов России.

«Не секрет, что дата-центры потребляют огромное количество энергии, однако без них сложно представить дальнейшее развитии ИТ-индустрии. Направляя избыточное тепло от нашего ЦОДа на вторичное применение, мы рассчитываем снизить негативные последствия цифровизации. Я очень рад, что именно «ИТМО Хайпарк» как инновационная площадка, где будут создаваться прорывные продукты и решения, стала пионером в этой области и предоставила нам возможность реализовать этот нестандартный, смелый и безусловно важный проект», - сказал генеральный директор ООО «Обит» Андрей Гук.

«Очень важно, что первым в Технологической долине начнет реализовывать проект компания, которая обеспечит инфраструктурой будущих резидентов «ИТМО Хайпарк». ЦОД – это ответ на запрос растущего рынка больших данных. Он станет основой для построения цифровой инфраструктуры «ИТМО Хайпарка» и позволит упростить выход на площадку других компаний и стартапов», - сказал генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник «Южный», сказал: «Построение надежной сети коммуникаций и работа с большими данными является фундаментом реализации градостроительных проектов будущего и внедрения технологий «умного города». Реализация проектов ЦОД может быть использована в управлении городским хозяйством города-спутника Южный, синхронизируя работу основных сервисов и анализируя ежедневные потребности жителей. Цифровая инфраструктура позволит спланировать и реализовать доступный и удобный город».