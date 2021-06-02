«Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер»

«Сбермобайл», оператор связи, входящий в экосистему «Сбера», подписал соглашение с инновационным центром «ИТМО Хайпарк», оператором связи Orange Business Services и университетом ИТМО о создании цифровой экосистемы «Умный кампус и научный кластер» на базе платформенных решений и технологий группы «Сбер», в том числе платформы интернета вещей «Сбермобайл», технологий и практики Orange Business Services в постройке «Умных территорий» в различных странах, научного потенциала и прикладных разработок Университета ИТМО и «ИТМО Хайпарк».

«ИТМО Хайпарк» — комплексный научно-образовательный и инновационный центр на базе Университета ИТМО — станет первой площадкой в России для испытания и внедрения универсальных цифровых платформ управления «Умным кампусом».

В рамках соглашения «ИТМО Хайпарк» предоставит площадку для пилотирования решений, «Сбермобайл» и Orange Business Services предоставят платформенное и методологическое обеспечение для проведения прикладных научных исследований, разработки и испытания инновационных технологий для реализации проекта «Умный кампус и научный кластер». Университет ИТМО обеспечит возможность использования научного потенциала и прикладных разработок университета. Проект нацелен на улучшение качества обучения и жизни обучающихся на территории инновационного центра и кампуса, а также на обеспечение экономического роста и конкурентоспособности экономики знаний, создание инновационного типового решения. Итогом создания экосистемы для «ИТМО Хайпарк» станет формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности, снижение стоимости эксплуатации университетской инфраструктуры и её дальнейшей модернизации. Опыт внедрения экосистемы планируется масштабировать в других крупных университетских проектах в России и за рубежом.

«Стремительное развитие информационных технологий побуждает общество к ускорению прогресса и мгновенной реакции на изменения. Реализуя проект «Умный кампус и научный кластер» на базе платформы интернета вещей «Сбермобайл», мы намерены внедрять самые современные решения для создания высокоэкологичной экосистемы для повышения эффективности обучения студентов, ускоренного развития научно-исследовательской деятельности, продуктивной работы стартапов, а также радикального улучшения качества жизни и комфорта на территории кампуса нового поколения, где люди смогут максимально экономить свой важнейший ресурс — время», — сказал Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбермобайла».

«Экосистема будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры «ИТМО Хайпарк», станет залогом устойчивого развития территории кампуса на десятилетия. Кроме того, эти разработки окажут положительное влияние на социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации, имеющих научно-образовательный потенциал в виде современных университетов и кампусов», — отметил Андрей Назаров, генеральный директор «ИТМО Хайпарк».

«Цифровая экосистема «ИТМО Хайпарк» станет первым звеном системы «Умный город», на которой будет построен город-спутник Южный. Фундаментальная характеристика всех smart-систем — это их комплексность, и мы, как оператор территории, будем активными участниками процесса цифровизации первого резидента Южного, — сказал Сергей Хромов генеральный директор компании «Город-спутник Южный».

«Процесс создания второго кампуса ИТМО займёт несколько лет, и технологии не стоят на месте. Поэтому особенно важно не просто использовать современные технологические решения, но и обеспечить задел на годы вперёд, чтобы «Умный кампус и научный кластер» к моменту открытия смог стать надёжным и современным помощником для студентов и сотрудников в реализации их самых смелых проектов», — сказала Дарья Козлова, первый проректор Университета ИТМО.

«Мы участвовали более чем в ста проектах умных городов на разных континентах, работая как над их отдельными элементами, так и разрабатывая общую концепцию цифровых сервисов. Кроме того, у Orange уже накоплен большой опыт реализации IoT-проектов — нами подключено более 19 млн устройств по всему миру. Уверен, что наше партнёрство поможет успешной реализации этого проекта нового российского умного кампуса», — отметил Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток, Африка).