Получите все материалы CNews по ключевому слову
HTAP Hybrid transaction-analytical processing Гибридная транзакционно-аналитическая обработка данных
HTAP и организации, системы, технологии, персоны:
|Цивин Виталий 1 1
|Яценко Виктор 21 1
|Яценко Вадим 62 1
|Приклонская Анна 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
|Ближний Восток 2980 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 1
|Европа 21900 1
|Америка Южная 857 1
|Израиль 2751 1
|Bloomberg 1316 1
|DB-Engines 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.