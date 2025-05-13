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HTAP Hybrid transaction-analytical processing Гибридная транзакционно-аналитическая обработка данных



13.05.2025 Россияне создали сверхмощную машину баз данных для работы с СУБД 1
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1
22.05.2019 Huawei представила базу данных GaussDB с функциями искусственного интеллекта 1
29.03.2018 GridGain Systems выпустила новую версию GridGain Professional Edition 2.4 3
31.10.2017 IBM представила систему для оперативной аналитики данных 1
25.07.2017 IBM представила новые возможности использования и разработки в Db2 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

HTAP и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9467 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 2
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 1
Huawei 4008 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
8436 1
Apple Inc 12251 1
Microsoft Corporation 24814 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 240 1
Oracle Corporation 6754 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
JFrog 10 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14599 1
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