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Dell SupportAssist

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть 1
22.12.2021 Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS 1
05.08.2021 Сокращение затрат времени на диагностику и устранение неполадок с жёсткими дисками при помощи Dell ProSupport Plus 1
26.05.2021 Автоматизация рутинных задач управления жизненным циклом серверов при помощи встраиваемых решений и плагинов Dell EMC OpenManage Enterprise 2
02.07.2019 Сотни миллионов ПК под ударом: Их можно взломать софтом, который призван их «лечить» 2
03.05.2019 Найдена «дыра» во всех компьютерах Dell с предустановленной Windows 2
28.06.2018 Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса 2
26.04.2018 Dell представила обновленную линейку ПК для бизнеса 2
10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены 1
12.09.2017 Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях 1
13.07.2017 Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения 2
11.05.2017 Dell EMC представила серверы PowerEdge 14 поколения 1
20.09.2016 Dell представила новое поколение ноутбуков Vostro для небольших компаний 1
18.05.2016 Dell запускает в России услуги Premium Support для домашних ПК 2
29.02.2016 Dell Storage. Новый взгляд на системы хранения данных 1
29.09.2015 Сервисные программы Dell: выбор в пользу стабильности 2
02.09.2014 Что вам следует знать о техподдержке Dell ProSupport и Dell ProSupport Plus 1

Публикаций - 17, упоминаний - 25

Dell SupportAssist и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5156 16
Dell Technologies - Dell Computer 2190 14
Intel Corporation 12745 5
AMD - Advanced Micro Devices 4602 4
Nvidia Corp 3914 3
Dell Alienware Corp 146 3
Microsoft Corporation 25647 2
Lenovo Group 2414 2
IBM - International Business Machines Corp 9661 2
Oracle Corporation 7033 2
SafeBreach Labs 15 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Tobii Technology 23 1
PC-Doctor 2 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 91 1
CineLab - СинеЛаб Дата Деливери - СинеЛаб СаундМикс 3 1
Samsung Electronics 10964 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 1
Broadcom - VMware 2583 1
Nutanix 111 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Apple Inc 13026 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2158 1
HP Inc. 5860 1
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 1
Fujitsu 2096 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 721 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
ServiceNow 103 1
F-Secure 215 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 506 1
ESG - Enterprise Strategy Group 260 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2372 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15311 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13132 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2727 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4468 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14643 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6425 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16868 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35450 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10070 5
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 757 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10482 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2012 4
DDR - Double data rate 3039 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 873 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12602 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22287 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12965 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12946 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7423 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 891 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6360 3
Моноблок - Monoblock PC 1087 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2777 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5460 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3860 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 3
Оцифровка - Digitization 5104 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10162 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4171 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14051 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1249 3
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 10
Microsoft Windows 16732 9
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 5
Microsoft Windows 10 1927 4
Intel Core - Семейство процессоров 1246 4
Microsoft Windows Hello 210 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 185 4
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 3
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 17 3
Dell InfinityEdge 20 3
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 3
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 2
Dell Client Command Suite 7 2
Intel Authenticate 5 2
Microsoft Windows Autopilot 22 2
Intel Core i - Cерия процессоров 533 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5531 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 348 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 78 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
Absolute Software - Absolute Home & Office - CompuTrace - LoJack 21 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 1
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 49 1
Dell CinemaStream - потоковое воспроизведение видео с меньшим временем задержки и улучшенным качеством изображения 4 1
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 1
Intel Boot Guard 7 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 1
AMD Radeon WX 2 1
Dell EMC XC Series 5 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 41 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
Dell CinemaColor 4 1
Dell CinemaSound 3 1
Dell Inspiron AIO - Dell Inspiron One - Dell Inspiron Gaming Desktop - серия моноблоков 19 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 26 1
Corsair Diagnostics 1 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 2
Demirkapi Bill - Демиркапи Биллом 3 1
Торкунов Антон 1 1
Зайцев Михаил 339 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 5
Казахстан - Республика 5971 1
Европа 24872 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4432 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Канада 5040 1
Ближний Восток 3124 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3009 1
Россия - СФО - Новосибирск 4819 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3531 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Америка Латинская 1928 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 87 2
Металлы - Платина - Platinum 497 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12113 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3516 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1218 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5941 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7259 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3290 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3041 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1664 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 345 1
Металлы - Золото - Gold 1236 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8404 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1365 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1495 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 116 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 132 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3771 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2424 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 744 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2937 1
Reddit 386 1
BleepingComputer - Издание 448 1
IDC - International Data Corporation 4965 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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