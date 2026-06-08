Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть

Фирменное ПО компаний Dell и HP приводит к бесконечным перезагрузкам и «синему экрану смерти» на компьютерах и ноутбуках на базе Windows 11. Microsoft тут, как ни странно, ни при чем – виноваты программисты HP и Dell, выпустившие кривой фирменный софт. Единственное решение – удаление недоделанного ПО с компьютера.

Откуда не ждали

Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти» (blue screen of death, BSOD) – уведомление о неустранимой ошибке.

Проблема коснулась только техники этих двух производителей, они оба входят в топ-3 крупнейших игроков мирового компьютерного рынка, так что количество пострадавших может исчисляться десятками миллионов. Так, в 2025 г. HP заняла второе место по объемам продаж с результатом 21,3%, а Dell – третье с 15,3%. На первом месте китайская Lenovo с 27,2% (статистика Statista.com).

Согласно исследовательской компании IDC, в IV квартале 2025 г. (1 октября – 31 декабря) HP продала 15,4 млн ПК и заняла 20,1% на мировом рынке, а Dell – 11,7 млн и 15,3%. Это второе и третье места соответственно, лидер – Lenovo с 19,3 млн и 25,3%.

microsoft.com Стабильность Windows 11 может нарушить что угодно, даже фирменное ПО крупного бренда ПК

Но проблема, как выяснилось, кроется вовсе не Windows 11, несмотря на то, что с выходом почти каждого нового обновления эта система теряет часть стабильности и становится все более глючной. Однако на этот раз программисты Microsoft совершенно не виноваты.

Штатные диверсанты

Поломка случилась по вине программистов Dell и HP. К примеру, Dell продвигает свое фирменное диагностическое ПО SupportAssist, один из компонентов которого и ломает компьютеры.

В составе SupportAssist есть фоновая служба SupportAssist Remediation, которая также существует и для ноутбуков Alienware (игровой бренд Dell). Эта служба загружается вместе с системой и должна помогать в ее восстановлении в случае масштабного сбоя, но в итоге она же и вызывает эти сбои. Проблема кроется в SupportAssist Remediation версии 5.5.16.0, которая вышла в конце апреля 2026 г.

Как пишет Neowin, Dell признала проблему и выпустила ее решение – апдейт до версии 5.5.16.1. К моменту выхода материала компания ограничилась заявлением, согласно которому сбоит именно служба SupportAssist Remediation, а не все приложение SupportAssist. В нем также говорится, что сборка 5.5.16.1 устраняет неполадку.

Тот факт, что Windows 11 ломается конкретно из-за SupportAssist Remediation, означает, что проблему можно решить двумя путями – или принудительно отключить SupportAssist Remediation в списке служб, или полностью удалить ее. Dell подчеркивает, что деинсталлировать основную утилиту SupportAssist не потребуется – устранение глючной сборки SupportAssist Remediation моментально избавит компьютер и от BSOD, и от перманентных перезагрузок.

Dell на опыте

Служба SupportAssist Remediation сама по себе довольно глючная, как показывает практика. К примеру, в январе 2025 г. некоторые пользователи жаловались, что ее обновление приводит к BSOD и перезагрузкам, притом тогда это затронуло устройства не только на Windows 11, но еще и на Windows 10.

Dell тогда не стала комментировать произошедшее и ограничилась лишь тихим выпуском обновленной версии SupportAssist Remediation.

Отметим также, что безопасность основного приложения SupportAssist далека от идеала. В нем постоянно находят различные уязвимости, в том числе и те, эксплуатация которых дает хакерам права администратора. Но эту утилиту можно в любой момент удалить – компьютер продолжит нормально функционировать и без нее.

Базовая система генерации ошибок

В компьютерах HP некорректная работа Windows 11 связана не с фирменным ПО, интегрируемым в Windows, которое у компании тоже имеется. Здесь проблема скрыта прямо в системной плате ноутбука или настольного ПК, и попытка ее устранить может привести к проблемам гораздо большего масштаба.

Как пишет Neowin, BIOS некоторых ПК компании HP оказался плохо совместим с недавними обновлениями для Windows 11. BIOS – это базовая система ввода-вывода, программная основа любого компьютера. В современных моделях BIOS заменена на более современную ее версию UEFI, но суть у них одна и та же.

BIOS в большинстве моделей ПК можно обновлять самостоятельно, но процесс этот весьма опасный – любая ошибка может привести к невозможности установки новой версии и откату к старой, что повлечет за собой утрату работоспособности ПК и потерю энной сумму денег – ее придется заплатить в ближайшем сервисном центре.

Между тем, именно обновление BIOS компания HP преподносит как единственный способ избежать проблем в работе Windows после получения новых апдейтов. Альтернативой может стать заблаговременное отключение автоматического обновления системы, но HP об этом весьма действенном способе не упоминает.

К слову, в конце весны 2026 г. Microsoft выпустила новый патч для Windows 11, установка которого блокирует поступление последующих обновлений.