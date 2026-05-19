Microsoft сотворила чудо. Новый глюк Windows навсегда избавил пользователей от других кривых обновлений

Сбой в работе Windows 11 не дает загружать новые обновления для системы – процесс раз за разом завершается ошибкой. Microsoft признала проблему, но на деле проблемой это является не для всех – невозможность скачать свежий патч надежно защищает от установки очередного сырого обновления, которые Microsoft выпускает регулярно, и которые запросто могут сломать всю систему.

Обновления недоступны

Пользователи стали массово жаловаться на невозможность установки свежих обновлений для Windows 11. Как пишет портал Neowin, после инсталляции очередного патча система начинает сбоить и блокирует установку апдейтов – процесс завершается ошибкой 0x80010002.

Когда именно возникла проблема еще предстоит разобраться. У большинства этот баг проявился недавно, но нашлись и те, кто столкнулся с этим несколько недель или месяцев назад, но пока не смог побороть недуг.

Корпорация Microsoft признала факт некорректной работы механизма установки обновлений, но пока не предоставила инструкцию для его восстановления. Это означает, что пользователи Windows 11 на какое-то время остались без апдейтов.

Кто-то раньше, кто-то позже

Судя по жалобам пользователей, впервые с новой напастью владельцы ПК под управлением Windows 11 столкнулись весной 2026 г., когда не смогли загрузить обновление KB50794373 за март 2026 г. Как итог, все последующие обновления, включая экстренные внеплановые патчи KB5086672 и KB5091157 они тоже не смогли установить, равно как и апдейты Patch Tuesday за апрель и май 2026 г.

Невозможность установки обновлений Microsoft - для многих благо

Другие столкнулись с этим позже, однако симптомы у всех одни и те же. При попытке открыть «Центр обновления Windows» в приложении «Параметры» на экране высвечивается ошибка 0x80010002.

Да, мы виноваты

В середине мая 2026 г. Microsoft выступила с официальным заявлением, в котором признала, вины пользователей в происходящем нет. Она подчеркнула, что проблема исключительно на нее стороне.

Компания отметила, что причиной проблемы стало недавнее изменение требований к времени ожидания загрузки. В сообщении службы поддержки сказано: «Затронутые устройства могут загрузить ежемесячное февральское обновление безопасности Windows, но затем перестанут иметь возможность использовать параметры Центра обновления Windows для загрузки обновлений Windows, выпущенных в марте, апреле (2026 г. – прим. CNews) или более поздних месяцах. Эта проблема вызвана недавними изменениями требований к времени ожидания загрузки при начале операций загрузки. Она не связана с целостностью устройства или его способностью устанавливать обновления Windows, а только с его способностью загружать обновления из интернета через страницу «Центра обновления Windows» в разделе «Параметры».

Клин клином

Новый глюк Windows 11 приравнял ее к Windows 10. Эта система с октября 2025 г. тоже не получает обновления безопасности, хотя и по другой причине – истек срок бесплатной технической поддержки.

Для пользователей происходящее означает, что они остались без обновлений операционной системы, и пока нет ясности, как Microsoft собирается все чинить. Не исключено, что может потребоваться полная переустановка Windows с использованием новейшего официального дистрибутива с сайта Microsoft, в котором баг устранили.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Но, с другой стороны, отсутствие обновлений фактически означает, что в Windows 11 более не появятся новые глюки. Почти каждый апдейт для этой системы ломает какую-либо ее часть, а их отсутствие на этом фоне делает ОС более стабильной и предсказуемой.

Microsoft выпускает сырые обновления для Windows 11 с 2021 г., то есть с самого релиза системы. Иногда установка таких патчей приводит к тому, что система перестает загружаться, а иногда из-за них компьютеры теряют способность выключаться.

Геннадий Ефремов

