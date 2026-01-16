Так Microsoft еще не лажала. Обновление Windows заставляет компьютеры работать вечно – функция отключения ломается. «Лекарства» нет

Обновление Windows 11 заставляет компьютеры работать бесконечно, пока не разрядится аккумулятор или не отсоединится кабель питания. Кнопка отключения в Windows перестает работать – по ее нажатию ПК просто перезагружается. Гибернацию Microsoft тоже сломала. Патча пока нет, но Microsoft предложила пользователям «костыли» в стиле Linux.

Вечное бодрствование

Корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11, которое сломало функцию отключения ПК, пишет портал Bleeping Computer. Нажатие на кнопку отключения в системе приводит лишь к перезагрузке, и так раз за разом.

Спящий режим тоже вышел из строя, как и гибернация, чему явно не будут рады владельцы ноутбуков. Им придется постоянно держать их на зарядке, а подобное не очень хорошо отражается на состоянии аккумулятора.

Опасный патч вышел 13 января 2026 г. и имеет индекс KB5073455. Во избежание попадания его в систему можно заранее отключить автоматическое обновление системы. От других апдейтов это тоже спасет – в последние годы качеством они не блещут.

Касается не всех. Пока

Обновление KB5073455 предназначено пока только для пользователей Windows 11 сборки 23H2, все, кто установил апдейты 24H2 и 25H2, пока в безопасности. Как пишет Neowin, даже среди пользователей 23H2 есть те, кого проблема не затронет – патч KB5073455 создавался для версий Windows 11 Enterprise (корпоративная для среднего и крупного бизнеса) и IoT Enterprise (корпоративная редакция для устройств интернета вещей).

Clint Patterson / Unsplash Не все обновления одинаково полезны

Сбой проявляется только на устройствах с активированной функцией Secure Launch – она входит в состав механизма безопасности Virtualization-based Security (VBS), который Microsoft продвигает со времен Windows 10. Этот механизм задействует технологию Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) для защиты от взлома путем модификации ПО, работающего до запуска ОС.

Решение в стиле Linux

Если Secure Launch отключить, то и баг с неработающим отключением ПК не проявится. Все должно работать корректно, но ради этого придется пожертвовать безопасностью системы. Однако это может быть чревато негативными последствиями, с учетом того, что корпоративные редакции Windows используются чаще всего крупным бизнесом.

К моменту выхода материала Microsoft не располагала «патчем к патчу», который устранил бы урон, нанесенный обновлением KB5073455. Пока что она предлагает временно пользоваться командной строкой для выключения ПК.

Командная строка – излюбленный инструмент пользователей Linux, но он может пригодиться и здесь. Чтобы выключить Windows-устройство с обновлением KB5073455, нужно ввести команду «shutdown /s /t 0» без кавычек.

Однако этот способ совершенно не работает для спящего режима или для режима гибернации. Они по-прежнему будут выведены из строя.

Новое хуже старого

В январе 2026 г. Microsoft успела выпустить несколько обновлений для Windows 11, одно интереснее другого. Пока KB5073455 не дает нормально выключить компьютер, патч KB5074109 мешает корректной работе сеансов удаленного рабочего стола. Подключение или вовсе не происходит, или выдает ошибку аутентификации.

Апдейта, устраняющего последствия установки KB5074109, у Microsoft тоже пока нет.

Отметим, что Windows 11 – на данный момент единственная пользовательская ОС Microsoft, получающая бесплатные обновления. Патчи для Windows 10, за которые не надо платить, не выходят с октября 2025 г.

С одной стороны, отсутствие обновлений повышает риск хакерских атак за счет эксплуатации новых обнаруженных уязвимостей. С другой стороны, это надежнейшая защита от некачественных апдейтов Microsoft.