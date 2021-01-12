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Shashua Amnon Шашуа Амнон
СОБЫТИЯ
|12.01.2021
|Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее 1
|13.03.2017
|Intel покупает за $15 млрд скандально известного поставщика автопилотов Tesla 1
|31.05.2013
|В Израиле создали дешевый автопилот для машин 1
Shashua Amnon и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 3
|Intel Corporation 12762 2
|Сенсорные Системы 77 1
|Google LLC 12585 1
|Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 43 1
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
|BMW Group 481 1
|Tesla Motors 450 1
|Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
|Volvo Cars 262 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1054 1
|Tesla Model S 78 1
|Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
|Microsoft Lobe 5 1
|BMW 7 Series 4 1
|Intel - Mobileye Connect 2 1
|Tesla Model 3 52 1
|Microsoft Windows Autopilot 22 1
|Израиль 2846 2
|США - Мичиган - Детройт 88 1
|Израиль - Иерусалим 109 1
|Европа 24893 1
|Швеция - Королевство 3769 1
|Германия - Бавария - Мюнхен 483 1
|США - Флорида 780 1
|США - Огайо 290 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
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