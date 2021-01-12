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Shashua Amnon Шашуа Амнон

СОБЫТИЯ


12.01.2021 Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее 1
13.03.2017 Intel покупает за $15 млрд скандально известного поставщика автопилотов Tesla 1
31.05.2013 В Израиле создали дешевый автопилот для машин 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Shashua Amnon и организации, системы, технологии, персоны:

Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 3
Intel Corporation 12762 2
Сенсорные Системы 77 1
Google LLC 12585 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 43 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
BMW Group 481 1
Tesla Motors 450 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
Volvo Cars 262 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1054 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1285 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3604 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 679 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2034 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3628 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 337 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11438 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2390 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2412 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 426 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1167 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9777 1
Оцифровка - Digitization 5122 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1792 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3381 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8663 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 678 1
Tesla Model S 78 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
Microsoft Lobe 5 1
BMW 7 Series 4 1
Intel - Mobileye Connect 2 1
Tesla Model 3 52 1
Microsoft Windows Autopilot 22 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Израиль 2846 2
США - Мичиган - Детройт 88 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Европа 24893 1
Швеция - Королевство 3769 1
Германия - Бавария - Мюнхен 483 1
США - Флорида 780 1
США - Огайо 290 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21340 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5966 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1484 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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