Davuluri Pavan Давулури Паван


СОБЫТИЯ


02.02.2026 Пользователи победили. Microsoft срочно вырежет из Windows 11 функцию, которая всех бесит 1
22.09.2023 «Отец» Windows 11 внезапно ушел из Microsoft: Ему сильно срезали финансирование 1
04.10.2019 Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Davuluri Pavan и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25318 2
OpenAI 403 1
Microsoft Windows Experience 10 1
AMD - Advanced Micro Devices 4488 1
Amazon Inc - Amazon.com 3156 1
X Corp - Twitter 2913 1
Apple Inc 12717 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
Наушники - Headphones 4305 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4231 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 588 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 1
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 172 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 771 1
Microsoft Surface - Планшет 442 2
Microsoft Azure 1471 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 557 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 1
Microsoft Hololens 75 1
Microsoft Windows 11 733 1
AMD Radeon 289 1
OpenAI - ChatGPT 566 1
Microsoft Windows 16415 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 648 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 1
Парахин Михаил 14 1
Panay Panos - Панай Панос 20 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 1
Bergman Rick - Бергман Рик 13 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
ZDnet 662 1
