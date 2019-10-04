Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3

AMD и Microsoft анонсировали первый в мире 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface, оснащенный новым процессором AMD Ryzen Microsoft Surface Edition. Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3.

Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью. Портативный компьютер сочетает в себе вычислительную и графическую производительность, с полностью оптимизированным программным стеком, включающим поддержку технологии AMD Radeon FreeSynс. Ноутбук Microsoft Surface 3 предназначен для людей творческих профессий, студентов, мобильных геймеров и корпоративных пользователей, для которых размер экрана важен наравне с компактностью.

Заказные процессоры AMD Ryzen Microsoft Surface Edition и оптимизированное ПО являются ярким примером многолетнего сотрудничества компаний AMD и Microsoft. Партнерство началось более десяти лет назад в рамках работы над Microsoft Xbox и на сегодняшний день охватывает проекты от Azure до Surface и от xCloud до Project Scarlett.

«С Ryzen Microsoft Surface Edition компания AMD выводит на рынок самые мощные за всю историю мобильные процессоры для ультратонких ноутбуков, − сказал Рик Бергман, исполнительный вице-президент компании AMD по вычислительным и графическим технологиям. − Ноутбуки MicrosoftSurface 3 на базе процессоров AMD показывают исключительный уровень мастерства, который компании AMD удалось воплотить в жизнь, совместив 15-дюймовый ноутбук с заказным процессором в теплопакете 15 Вт. В результате был создан ПК, объединяющий в себе все мощностные и визуальные возможности большого экрана с преимуществами ультратонкого устройства весом 3,4 фунта. Компания AMD, получившая широкое признание благодаря первоклассной производительности своих процессоров и видеокарт, с удовольствием сотрудничает с Microsoft, продолжая наполнять рынок инновационными решениями».

«В поисках подходящего решения для нового ноутбука Microsoft Surface 3 мы ориентировались на максимальную графическую производительность в одном процессоре. Поэтому мы сразу же подумали о компании AMD, учитывая нашу успешную историю сотрудничества, которое позволило обеспечить первоклассную графическую производительность для Xbox, − сказал Паван Давулури, ведущий инженер подразделения устройств корпорации Microsoft. − Благодаря нашему долгосрочному партнерству с компанией AMD, которое демонстрирует технологические возможности в авангарде отрасли, ноутбук Microsoft Surface 3 отличается передовой вычислительной производительностью и поразительными инновационными решениями».