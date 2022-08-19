Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac

Eltex объявила о запуске серийного производства Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac. Новая модель обеспечивает большую пропускную способность беспроводной сети, высокую спектральную эффективность, достойные показатели при воспроизведении потокового видео и низкие задержки для онлайн-игр. Корпоративным заказчикам предоставляются инструменты для централизованного обновления абонентских роутеров и лёгкого их внедрения в инфраструктуру.

RG-5440G-Wac поддерживает стандарт Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) и одновременную работу в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц. Роутер базируется на двухъядерном процессоре RTL8198D с тактовой частотой 900 МГц. За обработку пакетов в диапазоне 2,4 ГГц отвечает чип RTL8192FR, 5 ГГц – RTL8814BR. Объём оперативной памяти – 256 МБ.

Благодаря поддержке механизмов приоритизации трафика (QoS) и технологии MU-MIMO 4x4 к роутеру можно подключать больше устройств и пользоваться сервисами, которые раньше были доступны только при проводном соединении. Несколько пользователей в рамках одной беспроводной сети могут одновременно играть с минимальными задержками в онлайн-игры, смотреть IPTV, видео высокой чёткости 4K и скачивать большие файлы на высокой скорости.

Технологию MU-MIMO 4×4 дополняет технология TX Beamforming. Она увеличивает скорость и стабильность подключения за счёт концентрирования сигнала к пользовательским беспроводным устройствам.

За счёт производительных комплектующих и эффективных технологий роутер имеет внушительную суммарную пропускную способность 2033 Мбит/с: до 300 Мбит/c для диапазона 2,4 ГГц и 1733 Мбит/с для диапазона 5 ГГц. Если требуется создать высокоскоростную проводную сеть, у роутера есть четыре гигабитных LAN-порта.

Для защиты данных в RG-5440G-Wac используются протоколы шифрования WPA/WPA2. Если необходим более высокий уровень защиты, предусмотрен протокол шифрования WPA2Enterprise. Таким образом, роутер можно использовать в том числе для организации корпоративных сетей в небольших офисах.

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Для дополнительного уровня безопасности можно настроить до трёх гостевых сетей (Multi-SSID). К каждой из них можно применить определённый набор прав использования.

Редко одного роутера хватает, чтобы покрыть беспроводной сетью всю квартиру или частный дом, особенно если они имеют большую площадь или сложную планировку. Обязательно будут «мёртвые» зоны, в которых сигнал либо очень слабый, либо вовсе отсутствует. RG-5440G-Wac поддерживает стандарт EasyMesh (IEEE 802.11k/v). На основе роутера и репитеров создаётся Mesh-сеть, покрывающая всё помещение. В связке с RG-5440G-Wac рекомендуется использовать репитеры Eltex RR-10 и RR-11.

Благодаря бесшовному роумингу при переходе от одной зоны действия Mesh-сети к другой не нужно повторно авторизоваться или прекращать потреблять онлайн-контент: созданная сеть имеет один SSID и пароль, а переход между зонами действия Wi-Fi будет незаметным.

Для централизованного управления парком клиентских роутеров Eltex предлагает корпоративным заказчикам использовать систему Eltex.ACS. С помощью неё удобно управлять конфигурацией, обновлять ПО абонентских устройств и собирать данные об их состоянии.