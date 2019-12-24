«Элтекс» начал серийное производство ТВ-приставок линейки NV-710

«Элтекс» обновил линейку IPTV-медиацентров серией приставок NV-710. Новая серия открывает пользователям доступ к широкой функциональности интерактивного телевидения и OTT сервисов, что делает NV-710 подходящим инструментом для продвижения данных услуг.

Открытая платформа и набор средств разработки (SDK, API) позволяют создавать новые операторские сервисы и управлять доступом к услугам под контролем оператора.

В приставках реализовано голосовое управление, которое позволяет управлять воспроизведением контента и работой устройства. Возможна интеграция с системой «Умный дом» для управления оборудованием посредством голосовых команд.

Серия доступна в трех модификациях: NV-710, NV-710-Wас и NV-710-WB.

Характеристики устройств: ОС Android 7.1; 2 ГБ оперативной памяти; декодирование видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду; возможность работы с популярными Middleware; возможность работы в режиме беспроводной точки доступа; двухдиапазонный Wi-Fi (доступно на NV-710-WAC, NV-710-WB); встроенный Bluetooth-модуль, позволяющий использовать дополнительные периферийные устройства (доступно на NV-710-WB); голосовое управление (доступно на NV-710-WB)

Дополнительные сервисы включают в себя систему управления и автоконфигурирования Eltex.ACS, а также кастомизацию (SDK, API).