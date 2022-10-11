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Завершение разработки абонентского терминала NTU-52W

Завершена разработка новой модели абонентских терминалов операторского класса Eltex NTU-52W. Основное предназначение устройства – широкополосный доступ по выделенному оптоволоконному каналу как в квартирах и домах абонентов, так и в офисах, бизнес-центрах и на крупных предприятиях. NTU-52W создавался как бюджетное решение с поддержкой Wi-Fi, которое объединяет в себе все преимущества подключения по технологии GPON – высокую скорость передачи данных, гибкость и масштабируемость. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Абоненты смогут пользоваться высоконагруженными корпоративными и интернет-сервисами, IP-телевидением, видеоконференциями и другими услугами. Для подключения конечных устройств у NTU-52W предусмотрены два Ethernet-разъема на 100 и 1000 Мбит/c соответственно. Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц делает устройство еще более функциональным. Технология MIMO 2×2 позволяет подключать больше беспроводных устройств и равномерно распределять между ними пропускную способность.

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NTU-52W

Ключевые особенности: один порт GPON; гигабитный роутер; Wi-Fi 4 (до 300 Мбит/c); работа в режиме моста или маршрутизатора; удаленное автоконфигурирование и обновление (TR-069, OMCI, HTTP, TFTP); политики качества обслуживания QoS; передача multicast-трафика по Wi-Fi; поддержка VLAN.

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Операторам связи доступны широкие возможности конфигурирования, обновления и сбора данных о состоянии абонентских терминалов благодаря системе Eltex.ACS.

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