ITPod и VAS Experts выпустили два комплексных решения для телеком-операторов

ITPod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) и разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts объявили о запуске двух программно-аппаратных комплексов для телеком-отрасли — «СКАТ BRAS» и «СКАТ CG-NAT». Новые ПАК позволят операторам быстрее масштабировать сеть, повысить производительность сервисов и сократить затраты на внедрение и поддержку инфраструктуры за счет готовой интеграции программного и аппаратного уровней.

ПАК «СКАТ BRAS» предназначен для подключения абонентов и управления их доступом к интернету. Решение отвечает за авторизацию пользователей, учет потребляемого трафика и применение тарифных планов, а также поддерживает и комбинирует разные типы авторизации — L3 (IPoE) и L2 (DHCP, PPPoE, Static IP, LT2P). Платформа резервируется по схемам Active-Standby и Active-Active и подходит для замены зарубежных решений в проектах по импортозамещению.

ПАК «СКАТ CG-NAT» решает проблему нехватки IPv4-адресов. Система дает возможность нескольким абонентам пользоваться одним публичным IP-адресом без ухудшения качества связи, что снижает расходы на расширение адресного пространства. Одновременно «СКАТ CG-NAT» помогает операторам подготовить сеть к переходу на IPv6. Встроенные механизмы поддерживают стабильную работу интернет-сервисов, контроль нагрузки и выполнение требований регуляторов, а также позволяют без сложных доработок встроить решение в уже работающую сеть.

«Мы развиваем продукты в постоянном диалоге с операторами связи и закладываем гибкость на уровне архитектуры, масштабируемую до 500 тыс. абонентов на сервер. Пакетный формат в телеком-отрасли сокращает количество технических доработок и упрощает сопровождение решений в рабочей сети», — сказал Артём Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Оба пакета поставляются на серверах ITPod и разработаны как совместное решение, изначально адаптированное друг к другу на уровне программного и аппаратного обеспечения. Для операторов это означает предсказуемую работу системы, быстрый запуск и отсутствие рисков, связанных с совместимостью компонентов. Комплексное тестирование и единая техническая поддержка упрощают сопровождение, а гибкая архитектура гарантирует масштабирование решений под сети любого размера, от региональных операторов до крупных телеком-компаний.

«Операторам важно получать не разрозненные компоненты, а готовые решения, которые можно быстро запустить и развивать по мере роста сети. Совместные готовые конфигурации с VAS Experts отвечают этим требованиям и выстраивают инфраструктуру на базе российских технологий, обеспечивая производительность в 45 млн пакетов в секунду и 400 Гбит/с на один сервер», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG.

