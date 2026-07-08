VAS Experts распространили методику испытаний федерального оператора на все внедрения СКАТ BRAS

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts ввел единый стандарт стендового тестирования для проектов внедрения программного модуля СКАТ BRAS. Теперь решения для всех заказчиков проходят проверку по единым критериям независимо от масштаба сети. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Испытания проводились на стенде, собранном по требованиям федерального оператора связи. Для моделирования абонентской нагрузки использовался генератор трафика, а сам стенд был развернут на сервере с процессором AMD Epyc 9754 (128 ядер) и 100G-интерфейсами. Такая конфигурация позволила воспроизвести условия эксплуатации, приближенные к реальной операторской сети.

В ходе тестирования проверили сценарии подключения абонентов по PPPoE и IPoE, взаимодействие с RADIUS, включая обработку CoA, работу с крупными таблицами маршрутизации, а также функционирование ECMP. Испытания также подтвердили возможность обработки до 128 тысяч абонентских сессий, а также корректную работу jumbo-кадров совместно с CG-NAT функциональностью.

«Для крупных проектов полноценное стендовое тестирование давно стало обязательной практикой. Мы стремимся к тому, чтобы единый стандарт испытаний применялся для всех проектов, независимо от масштаба оператора. По итогу оператор получает решение, поведение которого уже проверено в ключевых сценариях эксплуатации», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

СКАТ BRAS входит в состав платформы СКАТ, которая объединяет функции DPI, BRAS, CG-NAT и QoE-аналитики. Платформа разворачивается на стандартных x86-серверах, масштабируется до 9,6 Тбит/с на кластер и интегрируется с существующей инфраструктурой операторов без изменения архитектуры сети.