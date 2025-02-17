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Каминский Максим



17.02.2025 Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 1
13.06.2024 «Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак 1
13.06.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: только в каждой пятой российской компании с филиалами по стране защищены все подразделения 1
26.02.2024 Axoft пополнила свой ИБ-портфель решением Kaspersky SD-WAN 1
25.01.2024 Beeline cloud и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для запуска решения Cloud SD-WAN 1
18.01.2024 MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского» 1
14.12.2023 Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования 1
27.10.2021 «Касперский» купил крупного российского ИТ-разработчика 2
07.06.2019 «Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net 1
20.08.2018 «Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net 1
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta 1
12.05.2014 Закон обяжет строить «облака» для госорганов на территории России 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Каминский Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 9
Ростелеком 9739 4
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 4
Leta Group - Лета Групп 278 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
NoviFlow 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Acronis - Акронис 449 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
Deutsche Telekom 911 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
MONT - МОНТ 145 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 13
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 236 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 459 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6053 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 3
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 214 3
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27939 3
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 109 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2719 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 653 3
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 34 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 2
Управляемость - Manageability 1737 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 1
Kaspersky SD-WAN 17 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1593 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1066 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 386 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 944 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Kaspersky Edge Service Router 1 1
Румянков Александр 2 2
Романов Сергей 12 2
Теплов Олег 30 1
Сапунов Алексей 37 1
Рябченков Денис 21 1
Сахарчук Дмитрий 4 1
Щапов Олег 24 1
Басов Алексей 115 1
Белоусов Сергей 242 1
Чачава Александр 101 1
Егупов Всеволод 4 1
Анисимов Константин 36 1
Шапов Олег 1 1
Мотовилов Олег 71 1
Кулашова Анна 45 1
Ляпунов Игорь 121 1
Дудкина Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 12
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Ближний Восток 2950 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1033 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 997 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Сербия - Республика 338 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2132 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 224 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 1
Список системообразующих предприятий РФ 283 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 1
Энергетика - Energy - Energetically 5107 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2374 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
Известия ИД 630 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Gartner - Гартнер 3560 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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