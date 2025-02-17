Каминский Максим
Каминский Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд 22 3
|Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 2
|ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
|TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
|Румянков Александр 2 2
|Романов Сергей 12 2
|Теплов Олег 30 1
|Сапунов Алексей 37 1
|Рябченков Денис 21 1
|Сахарчук Дмитрий 4 1
|Щапов Олег 24 1
|Басов Алексей 115 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Чачава Александр 101 1
|Егупов Всеволод 4 1
|Анисимов Константин 36 1
|Шапов Олег 1 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Кулашова Анна 45 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Дудкина Анна 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
|Известия ИД 630 1
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