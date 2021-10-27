«Касперский» купил крупного российского ИТ-разработчика

В собственность «Лаборатории Касперского» перешло более 80% долей в компании Brain4Net, занимающейся разработкой различных решений для операторов связи. Сотрудники Brain4Net перейдут в штат «Лаборатории». Оставшиеся 20% компании принадлежат ее основателям, но не исключена вероятность перехода Brain4Net под полный контроль «Лаборатории» в обозримом будущем.

Brain4Net пошла по рукам

Компания «Лаборатория Касперского» стала владельцем более чем 80-процентной доли в отечественной компании Brain4Net, занимающейся разработкой решении для операторов связи. Как сообщает «Коммерсант», продавцами выступили венчурные фонды LETA Capital и Typhoon Digital Development наряду с российским оператором связи «Ростелекомом».

На вопрос CNews о сумме сделки представители «Лаборатории Касперского» отвечать отказались. Также они не уточнили, какова вероятность, что в будущем компания выкупит оставшуюся долю Brain4Net.

После сделки оставшиеся 20% компании Brain4Net, она же ООО «Программируемые сети», будут принадлежать ее основателям Максиму Каминскому, Александру Румянкову и Сергею Романову. Максим Каминский на 27 октября 2021 г. занимал в ней пост гендиректора.

Что купила «Лаборатория Касперского»

По данным «Контур.фокуса», Brain4Net была основана в начале марте 2015 г. с уставным капиталом 50 тыс. руб. На конец 2020 г. ее выручка составляла 18,3 млн руб. при чистом убытке 74,6 млн. 2019 г. для компании завершился с выручкой 89,9 млн руб. и чистой прибылью 29,4 млн руб.

В будущем «Лаборатории Касперского» может отойти 100-процентная доля в Brain4Net

Brain4Net занимается разработкой решений в сфере систем управления сетями передачи данных, обработки сетевого трафика и виртуализации сервисных приложений на базе архитектур программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Networks) и виртуализации сетевых функций NFV (Network Function Virtualization). Компания разрабатывает платформу, включающую в себя оркестратор, SDN-контроллер, высокоуровневый менеджер VNF и необходимые API для интеграции с системами OSS/BSS операторов связи.

В ЕГРЮЛ указано пять направлений деятельности компании, главный среди которых – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01). За ним следуют «деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» (62.02), «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (62.09), «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» (63.11.1) и «ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования» (95.11).

Согласно ЕГРЮЛ, Brain4Net с октября 2015 г. на 100% принадлежит кипрской компании B4N Group Limited. Как сообщал CNews, в марте 2016 г. в капитал компании вошли «Ростелеком» и LETA Capital. Тогда корпоративный венчурный фонд «Ростелекома» «Коммит кэпитал» купил 20,3% акций Brain4Net на сумму $1,4 млн. В сумме компании вложили $1,75 млн и получили взамен 25% акций Brain4Net.

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Год спустя, как пишет «Коммерсант», Brain4Net привлекла инвестиции на $1 млн от LETA Capital в формате конвертируемых займов. Еще через год в Brain4Net было вложено еще $2,5 млн. Инвесторами выступили «Коммит Кэпитал» и Typhoon Digital Development. В ЕГРЮЛ и «Контур.фокусе» эти сведения на момент публикации материала отражены не были.

Цели, преследуемые «Лабораторией»

Приобретая Brain4Net, «Лаборатории Касперского» планирует расширить собственный спектр услуг и товаров, которые она предлагает клиентам. Как пишет «Коммерсант», сделка может позволить компании «предлагать заказчикам не только сервисы в области информационной безопасности, но и защищенные телеком-решения, в том числе набор облачных сервисов безопасности, и систему обнаружения угроз и реагирования на них в масштабе инфраструктуры предприятия».

Целевыми клиентами Brain4Net до сделки с «Лабораторией Касперского» были операторы фиксированной и мобильной связи, а также крупные корпоративные клиенты. Решения Brain4Net, по ее заверению, позволяют снизить удельные капитальные вложения при развитии сетей по сравнению с применением традиционных технологий, повысить управляемость и надежность сетей передачи данных, снизить операционные издержки, упростить и ускорить вывод новых сервисов на рынок.

Изменения, связанные со сделкой

Редакция CNews обратилась в «Лабораторию Касперского» с вопросом о потенциальных изменениях в кадровом составе Brain4Net. Представители компании ответили, что работники Brain4Net присоединятся к команде «Лаборатории Касперского» в качестве штатных сотрудников. По их словам, они будут работать над стратегией сетевой безопасности, пограничными сервисами безопасного доступа SASE (Secure Access Service Edge) и расширенной системой обнаружения и устранения угроз (XDR).

На вопрос CNews, сохранит ли компания свою независимость, в «Лаборатории Касперского» не ответили. Также неясно, грядут ли изменения в руководстве Brain4Net.