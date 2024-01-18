Разделы

ПО Софт Безопасность Ритейл Дистрибуция Импортонезависимость
|

MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского»

ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а также позволит выстроить эффективные подходы к сетевой безопасности на основе российских разработок. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Kaspersky SD-WAN будет полезен бизнесу с обширной филиальной сетью. Технология программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) позволяет сократить до 40% затрат на внедрение и обслуживание инфраструктуры, а также легко развертывать и масштабировать сертифицированные средства защиты на всю корпоративную сеть.

Решение подходит для задач интеллектуального управления трафиком. Kaspersky SD WAN перенаправляет трафик по наиболее приоритетному пути. С помощью универсальных сетевых устройств (CPE) с технологией Zero Touch Provisioning подключение филиалов не требует много времени на ручную настройку в каждом отдельном случае SD-WAN взаимодействует с такими каналами связи, как 4G, MPLS, Ethernet, L2TP и авто.

Единая консоль управления с удобным веб-интерфейсом и возможностью виртуализации инфраструктуры сети оптимизирует работу ИТ-департаментов – правила фильтрации трафика можно формировать из одного центра. Кроме того, консоль позволяет организовать доступ к постоянному мониторингу состояния сетей, что сокращает сроки реагирования на возникающие инциденты.

Партнерам MONT будет также доступна новая версия Kaspersky SD-WAN 2.1, в которой технология программно-определяемой сети реализована на аппаратной платформе устройства модельного ряда Kaspersky SD-WAN Edge Service Router (KESR) с повышенной производительностью передачи данных. Обновленная версия открывает возможности для создания комплексной экосистемы сетевой безопасности Secure Access Service Edge (SASE) и подходит для крупных и средних компаний с высоким уровнем требований к надежности и стабильности доступа к облачным ресурсам и данным в «облаках».

«MONT продолжает расширять ассортимент импортонезависимых сетевых решений от надежных российских вендоров, которые подойдут для проектов миграции сетевой инфраструктуры на отечественные разработки. Продукты “Лаборатории Касперского” всегда отличались качеством, а также высокими требованиями к безопасности. Платформа Kaspersky SD-WAN сможет заменить западные аналоги, в том числе в таких технологичных сегментах российского рынка, как ритейл и банкинг», – сказала Анна Дудкина, руководитель направления Kaspersky в компании MONT.

Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN
Импортонезависимость

«По данным исследования “Лаборатории Касперского”, технология SD-WAN в 2023 г. уже использовалась каждой четвертой компанией в России, а еще 15% намерены внедрить ее в обозримой перспективе. Наша платформа открывает возможность развернуть масштабируемую сетевую инфраструктуру с высокой степенью надежности, а также позволяет использовать любые средства сетевой защиты, в том числе от сторонних производителей», – отметил Максим Каминский, руководитель программы сетевой безопасности «Лаборатории Касперского».

***

Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Мир перевернулся. Telegram ворует у WhatsApp новые полезные функции, хотя годами было наоборот. Опрос

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц». Опрос

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще