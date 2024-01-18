MONT предложит партнерам отечественное решение для управления распределенными сетями от «Лаборатории Касперского»

ГК MONT расширила свой продуктовый портфель импортонезависимой платформой SD-WAN от «Лаборатории Касперского». Комплексное решение для защиты и управления распределенными сетями укрепит надежность работы ИТ-инфраструктуры, упростит мониторинг и обновление систем, а также позволит выстроить эффективные подходы к сетевой безопасности на основе российских разработок. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Kaspersky SD-WAN будет полезен бизнесу с обширной филиальной сетью. Технология программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) позволяет сократить до 40% затрат на внедрение и обслуживание инфраструктуры, а также легко развертывать и масштабировать сертифицированные средства защиты на всю корпоративную сеть.

Решение подходит для задач интеллектуального управления трафиком. Kaspersky SD WAN перенаправляет трафик по наиболее приоритетному пути. С помощью универсальных сетевых устройств (CPE) с технологией Zero Touch Provisioning подключение филиалов не требует много времени на ручную настройку в каждом отдельном случае SD-WAN взаимодействует с такими каналами связи, как 4G, MPLS, Ethernet, L2TP и авто.

Единая консоль управления с удобным веб-интерфейсом и возможностью виртуализации инфраструктуры сети оптимизирует работу ИТ-департаментов – правила фильтрации трафика можно формировать из одного центра. Кроме того, консоль позволяет организовать доступ к постоянному мониторингу состояния сетей, что сокращает сроки реагирования на возникающие инциденты.

Партнерам MONT будет также доступна новая версия Kaspersky SD-WAN 2.1, в которой технология программно-определяемой сети реализована на аппаратной платформе устройства модельного ряда Kaspersky SD-WAN Edge Service Router (KESR) с повышенной производительностью передачи данных. Обновленная версия открывает возможности для создания комплексной экосистемы сетевой безопасности Secure Access Service Edge (SASE) и подходит для крупных и средних компаний с высоким уровнем требований к надежности и стабильности доступа к облачным ресурсам и данным в «облаках».

«MONT продолжает расширять ассортимент импортонезависимых сетевых решений от надежных российских вендоров, которые подойдут для проектов миграции сетевой инфраструктуры на отечественные разработки. Продукты “Лаборатории Касперского” всегда отличались качеством, а также высокими требованиями к безопасности. Платформа Kaspersky SD-WAN сможет заменить западные аналоги, в том числе в таких технологичных сегментах российского рынка, как ритейл и банкинг», – сказала Анна Дудкина, руководитель направления Kaspersky в компании MONT.

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«По данным исследования “Лаборатории Касперского”, технология SD-WAN в 2023 г. уже использовалась каждой четвертой компанией в России, а еще 15% намерены внедрить ее в обозримой перспективе. Наша платформа открывает возможность развернуть масштабируемую сетевую инфраструктуру с высокой степенью надежности, а также позволяет использовать любые средства сетевой защиты, в том числе от сторонних производителей», – отметил Максим Каминский, руководитель программы сетевой безопасности «Лаборатории Касперского».

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Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.