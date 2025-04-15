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Сахарчук Дмитрий
Сахарчук Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сапунов Алексей 37 1
|Каминский Максим 13 1
|Багин Дмитрий 1 1
|Косточкин Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
|Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
|Беларусь - Белоруссия 5776 1
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Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
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