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Сахарчук Дмитрий



15.04.2025 Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети  1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
22.11.2024 Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании 1
26.09.2024 Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN 1
20.08.2018 «Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сахарчук Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 342 3
Ростелеком 9854 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
NoviFlow 4 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 119 1
Softline - Софтлайн 2917 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 62 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 56 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 256 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 38 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Develonica - Девелоника 133 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 511 1
Softline - Визитек - Visitech 13 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 172 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4827 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 241 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 3
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 23 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1928 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6456 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2121 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2123 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 549 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9380 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2826 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 67 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5868 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 663 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 483 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 114 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2849 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1235 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 14 4
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 269 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 15 1
Softline Digital - Proteqta - Протекта 9 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Сбер - BI.Zone CyberEdge 2 1
Softline - Инферит - Инферит Биллинг 3 1
Softline Digital - AiLine ИИ-платформа 6 1
Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
Broadcom Tamahawk ASIC 2 1
Сапунов Алексей 37 1
Каминский Максим 13 1
Багин Дмитрий 1 1
Косточкин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5715 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1619 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 431 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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