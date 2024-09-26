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Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN

Платформа BI.Zone Secure SD-WAN стала первым сертифицированным отечественным решением, которое обеспечивает криптографическую защиту данных в сетевом протоколе WireGuard с применением российских криптографических алгоритмов. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Сертификаты №СФ/124-4981 и СФ/124-4982 от 03.09.2024 подтверждают соответствие платформы BI.Zone Secure SD-WAN требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС1, а также возможность ее использования для криптографической защиты (создания и управления ключевой информацией, аутентификации, обеспечения конфиденциальности и целостности) информации, которая не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

Платформа может применяться в компаниях, которые передают или получают по сети персональные данные и другую конфиденциальную информацию, подлежащую защите в соответствии с законодательством. В первую очередь это организации, выступающие субъектами КИИ (в том числе финансовые компании, предприятия электроэнергетики и других отраслей промышленности, медицинские и фармацевтические организации и т. д.).

Платформа BI.Zone Secure SD-WAN предназначена для безопасной трансформации глобальной вычислительной сети, позволяя строить распределенные корпоративные сети на базе технологии VPN. Решение подходит для организаций с распределенной сетью площадок, управляемых индивидуально.

Дмитрий Сахарчук, руководитель управления сетевых решений кибербезопасности BI.Zone: «Это первая российская платформа SD-WAN со встроенными функциями безопасности и поддержкой российской криптографии, которая обеспечивает шифрование данных в соответствии с требованиями регуляторов. Чтобы обеспечить непрерывное подключение, мы используем несколько каналов, которые переключаются между собой автоматически. Вместо ручного управления шифрованным каналом наше решение обеспечивает автоматизацию всех объектов защищаемой сети и надежную связь с учетом резервирования каналов, что сводит к минимуму риск потери связи с площадками».

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BI.Zone Secure SD-WAN позволяет обеспечивать работу географически распределенной сети связи, а также безопасность как самой сети, так и подключаемого к ней оборудования и обрабатываемых данных. Решение также обеспечивает надежность сети за счет использования любых доступных каналов связи, их резервирования и интеллектуальной маршрутизации. Кроме того, платформа помогает организовать простое управление сетью за счет централизации, а также использования одного устройства вместо нескольких и технологии ZTP (zero touch provisioning, автоматическая настройка параметров), обеспечивающей подключение площадок в один клик.

Дмитрий Багин, начальник лаборатории «КриптоПро»: «Внедрение российских криптографических алгоритмов в перспективные сетевые протоколы, а также проведение их всесторонних исследований в рамках нормативной базы в области защиты информации – одна из востребованных на сегодняшний день задач, которая в платформе BI.Zone Secure SD-WAN успешно была решена и получила одобрение ФСБ России, что подтверждается сертификатами соответствия. Во взаимодействии с коллегами из BI.Zone удалось достичь удобства применения платформы с учетом всех необходимых требований по информационной безопасности».

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