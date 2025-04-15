Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети 

Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Изменения новом релизе

Увеличенное количество одновременно работающих интернет-каналов (NxWAN) на сетевом сервере с двух до восьми. Это обеспечивает гибкость и отказоустойчивость. Если одно подключение выходит из строя, трафик автоматически перенаправляется через другие доступные соединения, что позволяет приложениям и сервисам компании работать непрерывно. Еще одна особенность — масштабируемость: новые WAN-подключения можно добавить в единую управляемую среду без значительных изменений в инфраструктуре.

Возможность настроить SD-WAN-сеть с географическим резервированием контроллеров централизованной системы управления. Теперь можно развернуть контроллеры в разных локациях, но подключены они будут к одной сетевой инфраструктуре. Если основной контроллер выйдет из строя, автоматически включится резервный. Это обеспечивает отказоустойчивость сетевой инфраструктуры, сохранность данных и непрерывность работы бизнес-критичных сервисов.

Возможность построения кластера — отказоустойчивой конфигурации из двух сетевых устройств на одной площадке. Если одно сетевое устройство выйдет из строя, второе продолжит работу без остановки сервисов. Это критически важно для организаций, где недопустимы даже минимальные простои систем.

Дмитрий Сахарчук, руководитель направления сетевых решений кибербезопасности Bi.Zone: «Этот релиз наиболее актуален для компаний, чьи бизнес-процессы выдвигают высокие требования к доступности и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. К примеру, где перебои в работе сети приводят к финансовым и репутационным рискам и нарушению работоспособности ключевых сервисов. Среди таких организаций — финансовые учреждения, где требуется непрерывная работа торговых платформ, систем платежей и обработки данных, а также предприятия из сферы здравоохранения, промышленности и телекоммуникационные компании».

Bi.Zone Secure SD-WAN — решение для построения безопасной и масштабируемой распределенной сети на основе технологии SD-WAN. Платформа обеспечивает соединение между различными филиалами, офисами и дата-центрами компании, обеспечивая безопасность передаваемых данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153