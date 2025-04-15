Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети

Платформа Bi.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Компании смогут повысить надежность, гибкость и масштабируемость сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Изменения новом релизе

Увеличенное количество одновременно работающих интернет-каналов (NxWAN) на сетевом сервере с двух до восьми. Это обеспечивает гибкость и отказоустойчивость. Если одно подключение выходит из строя, трафик автоматически перенаправляется через другие доступные соединения, что позволяет приложениям и сервисам компании работать непрерывно. Еще одна особенность — масштабируемость: новые WAN-подключения можно добавить в единую управляемую среду без значительных изменений в инфраструктуре.

Возможность настроить SD-WAN-сеть с географическим резервированием контроллеров централизованной системы управления. Теперь можно развернуть контроллеры в разных локациях, но подключены они будут к одной сетевой инфраструктуре. Если основной контроллер выйдет из строя, автоматически включится резервный. Это обеспечивает отказоустойчивость сетевой инфраструктуры, сохранность данных и непрерывность работы бизнес-критичных сервисов.

Возможность построения кластера — отказоустойчивой конфигурации из двух сетевых устройств на одной площадке. Если одно сетевое устройство выйдет из строя, второе продолжит работу без остановки сервисов. Это критически важно для организаций, где недопустимы даже минимальные простои систем.

Дмитрий Сахарчук, руководитель направления сетевых решений кибербезопасности Bi.Zone: «Этот релиз наиболее актуален для компаний, чьи бизнес-процессы выдвигают высокие требования к доступности и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. К примеру, где перебои в работе сети приводят к финансовым и репутационным рискам и нарушению работоспособности ключевых сервисов. Среди таких организаций — финансовые учреждения, где требуется непрерывная работа торговых платформ, систем платежей и обработки данных, а также предприятия из сферы здравоохранения, промышленности и телекоммуникационные компании».

Bi.Zone Secure SD-WAN — решение для построения безопасной и масштабируемой распределенной сети на основе технологии SD-WAN. Платформа обеспечивает соединение между различными филиалами, офисами и дата-центрами компании, обеспечивая безопасность передаваемых данных.