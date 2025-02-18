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Softline Digital RozniTech Retailix.Ai платформа сетевого ритейла
Используя цифровую платформу RozniTech, разработанную Softline Digital (входит в ГК Softline), клиент сможет упростить мониторинг цен конкурентов и формировать собственную ценовую политику на основе достоверной информации, что будет способствовать повышению конкурентоспособности
Softline Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 1
|Смолин Иван 3 3
|Кузнецов Сергей 156 1
|Стрелова Ольга 36 1
|Сокоева Светлана 1 1
|Свиридов Юрий 1 1
|Сергиенко Игорь 13 1
|Сашин Геннадий 7 1
|Иванов Антон 77 1
|Сахарчук Дмитрий 4 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Головкин Андрей 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146213 5
|Россия - ЦФО - Калужская область 991 1
|Узбекистан - Республика 1753 1
|Беларусь - Белоруссия 5745 1
|Казахстан - Республика 5585 1
|Кипр - Республика 564 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 1
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