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Softline Digital RozniTech Retailix.Ai платформа сетевого ритейла

Используя цифровую платформу RozniTech, разработанную Softline Digital (входит в ГК Softline), клиент сможет упростить мониторинг цен конкурентов и формировать собственную ценовую политику на основе достоверной информации, что будет способствовать повышению конкурентоспособности


18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
18.11.2024 «Яндекс» разрабатывает ИИ-камеры для слежения за товарами и ценниками на полках магазинов 1
29.10.2024 Платформу для ритейла RozniTech Softline Digital включили в реестр российского ПО 2
19.03.2024 Универсамы «Праздничный стол» выбирают цифровую платформу RozniTech от Softline Digital (ГК Softline) для повышения эффективности бизнес-процессов 1
27.12.2023 Softline Digital объявила о запуске продукта для сетевого ритейла RozniTech 2
19.01.2022 Softline Digital совместно со «Сколково» и Российской Ассоциацией экспертов запускает платформу для сетевого ритейла 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Softline Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2878 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 333 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 391 1
Yandex - Яндекс 7487 1
Ventra - Вентра 32 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 331 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 57 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 53 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 33 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Softline - Визитек - Visitech 13 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 191 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
Softline Holding - Noventiq 63 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 3 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 84 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Тетис Кэпитал - Tethys 22 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 1
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MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 540 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28103 2
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Softline - Инферит - Инферит Биллинг 3 1
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