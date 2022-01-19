Softline Digital совместно со «Сколково» и Российской Ассоциацией экспертов запускает платформу для сетевого ритейла

На платформе Retailix.Ai будут запущены сервисы, которые показали высокую эффективность в крупных федеральных сетях, при этом адаптированные для использования малыми и средними торговыми сетями с точки зрения стоимости и простоты внедрения. Как показала практика, применение некоторых из цифровых решений обеспечивает рост товарооборота в крупных сетях от 4% до 6%.

«Сколково» выступает партнером проекта и будет размещать на платформе Retailix.Ai продукты стартапов-резидентов Фонда. Решения будут выбираться на конкурсной основе. Наиболее актуальные и востребованные получат возможность пройти тестирование командой Retailix.Ai для адаптации под стандарты платформы с последующим доступом к малым и средним торговым сетям, подписчикам платформы.

«До запуска инициативы мы провели интервью со многими средними и малыми торговыми сетями по всей России, и получили подтверждение спроса на быстро внедряемые решения по автоматизации основных операций. Платформа Retailix.Ai предлагает все решения в одном месте, и получить гарантию работоспособности систем», – сказала Ольга Стрелова, директор по акселерации в области ритейл технологий Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Протестировать платформу возможно уже сейчас, например:

• проанализировать данные о продажах и оптимизировать закупки;

• наладить автоматизированный контроль наличия товаров на полке;

• оптимизировать операции, выполняемые персоналом;

• создать единый центр контроля торговыми точками;

• контролировать стандарты обслуживания Сomputer Vision + Voice.

«Наличие большого количества сервисов с доказанной эффективностью, размещаемых на единой платформе, представляется весьма перспективным и востребованным решением для малых с средних торговых сетей. Отличительной особенностью такой платформы является не только экономия финансовых и других ресурсов, но высокая гибкость. Каждая торговая сеть сможет выбрать и использовать именно те решения, которые будут закрывать наиболее актуальные на тот или иной момент потребности», – отметил Сергей Кузнецов, Вице-президент, член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла.