Softline Digital объявила о запуске продукта для сетевого ритейла RozniTech

Softline Digital объявила о запуске продукта для сетевого ритейла RozniTech (ранее Retailix.Ai). Решение, разработанное в 2021 г. как минимально жизнеспособный продукт (MVP), достигло значительного рубежа, перейдя к полноценному запуску на рынке. Новая платформа создана с использованием технологий интернета вещей (IoT), анализа больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта (ИИ; AI).

Особенностью RozniTech является наличие не только веб-платформы, но и мобильного приложения, которое дает клиентам возможность управлять бизнес-процессами непосредственно в торговых точках.

За полтора года интенсивной разработки были реализованы следующие ключевые модули:

Модуль «Задачник для персонала»: предоставляет руководителям мощный инструмент для назначения, отслеживания и управления задачами персонала; облегчает распределение задач по всей торговой сети, повышает прозрачность и эффективность работы команды; включает функцию создания фотоотчетов, что позволяет документировать и подтверждать выполнение задач, улучшая контроль и ответственность.

Модуль «Чек-листы»: помогает поддерживать стандарты качества и обеспечивает последовательное выполнение задач; автоматически создает задачи, в случае отрицательного прохождения чек-листа

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ Цифровизация

Модуль «Мониторинг цен конкурентов»: применяет технологии распознавания изображений для анализа цен конкурентов, предоставляя ценные данные для стратегического планирования цен; позволяет ритейлерам оперативно реагировать на изменения рынка и поддерживать конкурентоспособность.

Модуль «Контроль товаров на полках»: использует алгоритмы машинного обучения для оптимизации запасов, минимизируя потери и увеличивая продажи; управляет наличием товаров на полках, обеспечивая удовлетворение потребностей клиентов.

«Переход от MVP к полноценной версии RozniTech — это не конечная точка, а новый этап в развитии продукта. В планах на будущее — дальнейшее развитие платформы и внедрение новых модулей, которые будут отвечать актуальным потребностям ритейлеров и помогут им оставаться на переднем крае инноваций в розничной торговле. RozniTech стремится предложить рынку не просто продукт, а комплексное решение для усиления бизнеса своих клиентов», — отметил Юрий Свиридов, владелец продукта RozniTech в Softline Digital.