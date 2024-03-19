Универсамы «Праздничный стол» выбирают цифровую платформу RozniTech от Softline Digital (ГК Softline) для повышения эффективности бизнес-процессов

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла универсамам «Праздничный стол» повысить эффективность бизнес-процессов. Используя цифровую платформу RozniTech, разработанную Softline Digital (входит в ГК Softline), клиент сможет упростить мониторинг цен конкурентов и формировать собственную ценовую политику на основе достоверной информации, что будет способствовать повышению конкурентоспособности. Ритейлер высоко оценил удобство использования сервиса по подписочной модели. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Универсамы «Праздничный стол» ведут свою историю с 2005 г. На сегодняшний день под брендом «Праздничный стол» в Калужской области работает 45 универсамов. С 2020 г. ритейлер производит товары под собственной маркой.

Универсамы «Праздничный стол» были заинтересованы в удобном и современном инструменте для анализа ценовых стратегий конкурентов. Раньше этот процесс требовал значительных временных и человеческих ресурсов: сотрудникам приходилось вручную вводить данные о стоимости продуктов, представленных в других магазинах, чтобы передать эту информацию ответственному за ценообразование сотруднику. В поисках решения данной задачи «Праздничный стол» обратился к команде Softline. Специалисты Softline Digital предложили ритейлеру протестировать возможности цифровой платформы для малых и средних розничных сетей RozniTech, в частности модуль «Мониторинг цен конкурентов офлайн». Убедившись в эффективности инструмента, «Праздничный стол» оформил подписку на платформу.

«Для наших клиентов доступен бесплатный пробный период: в течение двух недель они могут протестировать весь набор модулей платформы. Это дает возможность максимально подробно познакомиться с функционалом платформы. Модуль «Мониторинг цен конкурентов офлайн» благодаря технологии распознавания изображений, помогает сократить время на сбор данных о ценах конкурентов. Система считывает всю информацию с фотографии ценника продукта, которую сделал исполнитель. Важно отметить, что точность распознавания составляет 97,7%, что позволяет минимизировать влияние человеческого фактора. Кроме того, в зависимости от потребностей клиента решение обеспечивает возможность проведения как сплошного, так и потоварного мониторинга. С помощью RozniTech «Праздничный стол» автоматизировал бизнес-процессы и повысил скорость получения и обработки данных», — сказал Иван Смолин, директор по развитию бизнеса ГК Softline.

«Выбирая решение для оптимизации бизнес-процессов в ритейле, нам важно было найти удобный и простой в использовании инструмент. Протестировав RozniTech, мы убедились в высокой точности распознавания изображений и ее широкой функциональности. Важно, что решение представлено не только в виде веб-платформы, но и мобильного приложения, поэтому наши сотрудники могут комфортно использовать его в торговых точках. На основе достоверных данных, полученных с помощью RozniTech, мы можем легко и точно анализировать цены конкурентов и заниматься стратегическим планированием стоимости своих товаров. Это помогает нам оперативно реагировать на изменения рынка и повышать конкурентоспособность. Мы заинтересованы в дальнейшем повышении эффективности своих процессов, поэтому планируем использовать и другие модули платформы», — сказала Светлана Сокоева, генеральный директор универсамов «Праздничный стол».