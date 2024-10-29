Платформу для ритейла RozniTech Softline Digital включили в реестр российского ПО

Платформа цифровых решений для малых и средних розничных сетей RozniTech, созданная разработчиком и интегратором программно-аппаратных продуктов Softline Digital (ГК Softline), вошла в реестр российского ПО. Это отвечает стратегии ГК Softline и способствует импортозамещению на рынке ИТ в России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа RozniTech помогает ритейлерам и брендам в управлении ценовой политикой. Один из основных модулей сервиса отвечает за офлайн-мониторинг цен на базе компьютерного зрения. Он позволяет автоматически обрабатывать и сравнивать данные с ценников в магазинах конкурентов с данными из товарного каталога пользователя платформы. Достаточно сделать фото ценника в приложении RozniTech — система сама распознает регулярную и акционную цену, наименование и категорию товара, вес, оцифрует и перенесет данные в отчетный интерфейс.

Включение RozniTech в реестр отечественного ПО позволит Softline Digital увеличить число потенциальных клиентов и сделает платформу более привлекательной для компаний со строгими требованиями к российскому происхождению цифровых решений.

Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных — это реестр ИТ-продуктов, созданных отечественными разработчиками. Его главная задача — импортозамещение и поддержка российских ИТ-компаний. В реестре собрано то ПО, которому доверяет государство: оно соответствует требованиям безопасности, обновляется и управляется исключительно на территории России.

«Наша платформа теперь в реестре отечественного ПО, и это большой шаг для нас. Благодаря этому мы можем не только демонстрировать надежность RozniTech, но и рассчитывать на поддержку в дальнейшем развитии продукта со стороны государства. Сейчас почти все решения Softline Digital включены в единый реестр программ, оставшаяся часть — на стадии рассмотрения», — сказал директор по развитию продукта RozniTech Softline Digital Иван Смолин.