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Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании

Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании. Встроенные в отечественную платформу алгоритмы шифрования обеспечивают криптографическую защиту информации по ГОСТу в распределенных сетях. Заказчик получил решение «три в одном»: программно-определяемую сеть, сертифицированное средство шифрования и инструмент для организации выездного мобильного офиса в любой точке страны.

До внедрения решения транспортная компания тратила на подключение новых филиалов несколько дней. Теперь время сократилось до 30 минут, а процесс больше не требует присутствия квалифицированного инженера — достаточно на месте активировать устройство и подключить к нему канал связи. Дальнейшую настройку администратор выполняет удаленно через контроллер SD-WAN.

Технология SD-WAN упрощает управление филиальной сетью компании и позволяет централизовать его. При этом затраты на развертывание и поддержку инфраструктуры сокращаются в 2,5 раза. Экономия также достигается за счет алгоритмов, помогающих эффективно использовать каналы связи в филиалах.

В Bi.Zone Secure SD-WAN интеллектуальные функции выполняет центральный компонент системы — оркестратор. С помощью него администратор осуществляет мониторинг и управляет компонентами в сети SD-WAN.

Помимо типового применения технологии, Step Logic предложила оригинальный сценарий ее использования на мероприятиях, в которых участвует заказчик интегратора: форумах, выставках и конференциях. В таких случаях транспортная компания организует на площадке полноценный мобильный офис, чтобы: представлять проекты, общаться с представителями бизнеса и власти, заключать контракты и решать другие задачи.

Ранее специалистам компании приходилось каждый раз разворачивать сетевую инфраструктуру, привозить и настраивать оборудование: маршрутизаторы, межсетевые экраны, модемы. Это невозможно было сделать быстро и в автоматическом режиме.

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Теперь сотрудники транспортной компании используют компактное CPE-устройство (customer premises equipment) Bi.Zone CyberEdge и на месте подключают его к сети — это быстрее, удобнее и не требует больших ресурсов.

Наша экспертиза и понимание потребностей компании-заказчика позволили применить технологию SD-WAN оригинальным способом. Мы не только внедряем передовые IT-решения, которые повышают эффективность бизнеса, но и предлагаем под разным углом посмотреть на сценарии их использования, — сказал Евгений Князев, директор департамента сетевых решений Step Logic.

Bi.Zone Secure SD-WAN – решение, которое хорошо подходит как для стационарных, так и для мобильных или меняющих расположение офисов. В нашей платформе реализовано шифрование информации по ГОСТу. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты, что особенно важно в настоящее время, — сказал Дмитрий Сахарчук, руководитель направления сетевых решений кибербезопасности Bi.Zone.

Ранее платформа Bi.Zone Secure SD-WAN прошла сертификацию ФСБ России. Это единственное сертифицированное отечественное решение, которое обеспечивает криптографическую защиту данных в сетевом протоколе WireGuard с применением российских криптографических алгоритмов.

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