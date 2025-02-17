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Князев Евгений



17.02.2025 Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга 1
22.11.2024 Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании 1
29.04.2016 «Ассоциация директоров по закупкам» готова стать центром компетенций для закупочной отрасли 1
28.09.2009 Планируется создать более 30 федеральных университетов 1
28.05.2008 Единый каталог учебных материалов объединил 15 российских вузов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Князев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 316 1
Microsoft Corporation 24662 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Broadcom - VMware 2365 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Трансинжстрой 4 1
Почта России ПАО 2119 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1102 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6421 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 22 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6053 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 109 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 236 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11424 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3742 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 1
Kaspersky SD-WAN 17 1
Сбер - BI.Zone CyberEdge 2 1
IBS Catalog 3 1
Кобаладзе Тамара 2 1
Сиротина Татьяна 2 1
Васев Павел 1 1
Кузнецов Илья 6 1
Юрьев Денис 1 1
Суханова Екатерина 2 1
Путин Владимир 3187 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Никифоров Николай 1136 1
Фурсенко Андрей 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1528 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2679 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1391 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1382 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1083 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3663 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 352 1
Образование в России 2215 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168780.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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